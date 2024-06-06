亞馬遜自駕計程車測試拓點 Archer空中計程車獲營業證

亞馬遜旗下的自駕計程車事業 Zoox 周三（5日）表示，公司計劃開始在德州奧斯汀與佛羅里達州邁阿密測試自駕車隊。這將是Zoox首次在美國西部以外地點進行自駕測試。同樣為交通運輸提供解決方案的空中計程車研發營運商Archer Aviation同日宣布，取得美國FAA商業營運許可。

Zoox說，在這奧斯汀、邁阿密這兩個城市測試的車隊是由改裝的Toyota Highlander組成，測試時會有保障安全的人類駕駛隨車。測試定在這兩個城市鄰近商業區和娛樂區的小區域內進行。目前尚不開放公眾試乘。

這明顯與Zoox在加州、內華達州的布局不同。Zoox在美西測試的自駕計程車，是自己設計的自駕車，沒有方向盤和油門、煞車。最多可容納四位乘客，兩兩對面乘坐。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）在Zoox自己設計的自駕車出了兩件車禍後，正在調查500輛Zoox這批自駕車。

Zoox已經在最初目標市場加州舊金山和內華達州拉斯維加斯兩個城市，進行商業營運。未來會尋求更多城市的營業許可。

空中計程車開發營運商Archer Aviation周三取得美國航空管理局（FAA）的商業營運許可，也就是Part 135許可證。它是繼2022年Joby Aviation之後，第二家取得Part 135的電動空中計程車業者。

不過Zoox的電動垂直起降旗艦飛機種「Midnight」，還沒有拿到FAA的型別檢定證（Type Certification）。型別檢定證的發放代表該航空器符合FAA的設計與安全標準。

Archer Aviation背後的主要股東包括波音、美國聯合航空、Stellantis等。

現在有一群公司投入空中計程車市場，但這產業除了法規，在技術方面也面臨挑戰。例如電池密度問題，一直為垂直起降航空器業者的股價帶壓力。今年以來，Archer Aviation的股票跌了47%，Joby Aviation也有26.7%跌幅。