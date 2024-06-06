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馬斯克旗下xAI擬在田納西州孟菲斯打造超級電腦

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克去年夏天推出xAI。路透
馬斯克去年夏天推出xAI。路透

馬斯克旗下的新創公司xAI計劃在田納西州孟菲斯市打造一台超級電腦，希望在生成式人工智慧（AI）領域趕上其他對手。

投資條件並未披露。大孟菲斯商會會長 Ted Townsend表示，投資金額尚待敲定。超級電腦將入住一處舊的製造業廠區，尚待地方當局批准。

Townsend說，大孟菲斯商會接到相關洽詢後，3月便和馬斯克和他的團隊開始接洽。他說，他們必須趕快行動，才能爭取到這個機會。

Townsend說：「我們行動之速，得到xAI團隊迴響。」馬斯克周日上午在X上發文說：「我在孟菲斯吃了早餐，哈拉麵包（challah）做的法式吐司。」

OpenAI的ChatGPT聊天機器人大獲成功，馬斯克去年夏天也推出xAI。他後來又從特斯拉(Tesla)在內公司挖來數十名工程師，發表一款名為Grok的聊天機器人。

田納西州電力公用事業部門田納西河流域管理局（TVA）發言人表示，他們正和xAI合作，評估xAI的提案和電力需求。她也表示表示，xAI已同意參與TVA的需求響應計劃，這項計畫將使TVA有能力在用電需求高峰時降低能源消耗。

xAI目前靠甲骨文(Oracle)的資料中心來運作，進行技術訓練，是甲骨文最大的客戶之一，目前還不清楚孟菲斯超級電腦會不會影響xAI和甲骨文的合作關係。

團隊 甲骨文 馬斯克

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