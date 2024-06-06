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全球海運五哥：從5月開始貨櫃需求大幅攀升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）的執行長表示，從5月開始，貨櫃需求大幅攀升。 （路透）
全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）的執行長表示，從5月開始，貨櫃需求大幅攀升。 （路透）

全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森（Rolf Habben Jansen）5日表示，全球海運貨櫃需求近幾周來大幅提高，不過，這或許只是短暫現象。

路透報導，詹森在線上簡報中對客戶表示，從5月開始出現航運貨櫃需求增加，原因是部分產業正在進行庫存補貨、意外高昂的消費者需求，以及航運公司的客戶提前交貨，為即將到來的旺季做準備。

詹森說：「人們現在希望站在安穩的一方」，他提到下半年面臨不確定性，「整個情勢沒有變得更佳，因為各方正開始二度或三度預定同一個貨櫃。」

詹森表示，即期運價在過去四到六周以來已大幅攀升，「這令人感到意外」。

他說，美國調高關稅也可能是這波海運漲價的原因。不過，詹森說，這波漲價預期只會是暫時的，他不認為會延續到年底。

赫伯羅德擁有約280艘船，是世界第五大航運業者，主要與北美進行業務往來。

詹森預測，目前干擾紅海、導致許多航運業者避走蘇伊士運河的因素可能會在年底前緩和。

客戶 漲價 貨櫃

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