美國聯邦債務改善無望 長天期美債難有好行情

債券業高階主管們認為，美國財政前景嚴峻，債務將持續增加，這會令美國長天期公債的殖利率保持在高點。

周三（5日）在紐約，ISDA/Sifma財政論壇舉行的一個小組討論會，與會的債市領袖表示，無論誰贏得11月的美國總統大選，都不太藉由削減支出和增加稅收來解決對國庫券供應一再成長的問題。他們說，最令人擔憂的情境是，一黨大獲全勝，同時掌控白宮和參眾兩院。

紐約梅隆銀行首席長甘奈特說：「無論選舉結果如何，當你向前快進五到十年，會覺得財政的發展方向不能讓人安心。」

美國政府的債務已從十年前的約12兆美元增至27兆美元。上個月，美國財政部維持較長期國庫券的季度發行規模不變，而之前三季，則是發行規模連續增加，有幾次標售規模還到達創紀錄水準。彭博資訊指出，儘管美國財政部表示，預期未來至少幾個季內發行不會再增加，但國會預算辦公室（CBO）估計到2034年底時，美國的長期財政赤字將使債務規模膨脹到約48兆美元。

橋水跨資產策略主管席勒說，「兩位可能的（總統）候選人的支出優先項目不同，但他們的整體財政立場並沒有太大不同，重要的是國會是否支持他們。」

法國興業銀行美國利率策略主管拉賈帕認為，「債務和赤字是投資人關注的焦點。如果共和黨大獲全勝，意味著解決債務和赤字問題的意願降低」。然而，兩個政黨在試圖解決支出問題上的意願都非常低。

這場小組討論會的成員還包括芝加哥商品交易所集團（CME）執行董事米爾薩、Tradeweb Markets總裁普魯塔。他們預估，10年期美債殖利率在12個月內，應會在當前水準附近徘徊，甚或可能最高升5.25%。

國會預算辦公室最近表示，如果現行規範收入與支出的法規不變，未來30年美國聯邦政府的預算赤字之於國內生產毛額（GDP）的比率將大幅增加。公部門負債占GDP比率將由2024年的99%，增加到2054年的166%。