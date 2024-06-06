快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

打馬悍將嗆「擋我選縣長」 火化場藏2026彰化政治角力

美國聯邦債務改善無望 長天期美債難有好行情

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
儘管美國財政部預期未來幾季不增加發債規模，美國政府長期財政赤字繼續惡化。 路透
儘管美國財政部預期未來幾季不增加發債規模，美國政府長期財政赤字繼續惡化。 路透

債券業高階主管們認為，美國財政前景嚴峻，債務將持續增加，這會令美國長天期公債的殖利率保持在高點。

周三（5日）在紐約，ISDA/Sifma財政論壇舉行的一個小組討論會，與會的債市領袖表示，無論誰贏得11月的美國總統大選，都不太藉由削減支出和增加稅收來解決對國庫券供應一再成長的問題。他們說，最令人擔憂的情境是，一黨大獲全勝，同時掌控白宮和參眾兩院。

紐約梅隆銀行首席長甘奈特說：「無論選舉結果如何，當你向前快進五到十年，會覺得財政的發展方向不能讓人安心。」

美國政府的債務已從十年前的約12兆美元增至27兆美元。上個月，美國財政部維持較長期國庫券的季度發行規模不變，而之前三季，則是發行規模連續增加，有幾次標售規模還到達創紀錄水準。彭博資訊指出，儘管美國財政部表示，預期未來至少幾個季內發行不會再增加，但國會預算辦公室（CBO）估計到2034年底時，美國的長期財政赤字將使債務規模膨脹到約48兆美元。

橋水跨資產策略主管席勒說，「兩位可能的（總統）候選人的支出優先項目不同，但他們的整體財政立場並沒有太大不同，重要的是國會是否支持他們。」

法國興業銀行美國利率策略主管拉賈帕認為，「債務和赤字是投資人關注的焦點。如果共和黨大獲全勝，意味著解決債務和赤字問題的意願降低」。然而，兩個政黨在試圖解決支出問題上的意願都非常低。

這場小組討論會的成員還包括芝加哥商品交易所集團（CME）執行董事米爾薩、Tradeweb Markets總裁普魯塔。他們預估，10年期美債殖利率在12個月內，應會在當前水準附近徘徊，甚或可能最高升5.25%。

國會預算辦公室最近表示，如果現行規範收入與支出的法規不變，未來30年美國聯邦政府的預算赤字之於國內生產毛額（GDP）的比率將大幅增加。公部門負債占GDP比率將由2024年的99%，增加到2054年的166%。

主管 債務 美國

延伸閱讀

NBA／中國杭州動漫展有人模仿Kobe墜機 美國網友全怒了

影／美國派不派兵保台 顧立雄：台灣首要提升自我防衛能力

拜登政府第14度宣布對台軍售 外交部：歡迎並感謝

總價3億美元！美國宣布出售我F-16零件 可望1個月後生效

相關新聞

繼豐田與山葉發動機後 鈴木汽車被日本官方檢查

日本國土交通省（簡稱國交省）今天依法派員進入鈴木汽車位於靜岡縣濱松市的總部檢查，是繼豐田汽車、山葉發動機後，因取得量產所...

馬斯克旗下xAI擬在田納西州孟菲斯打造超級電腦

馬斯克旗下的新創公司xAI計劃在田納西州孟菲斯市打造一台超級電腦，希望在生成式人工智慧（AI）領域趕上其他對手。

全球海運五哥：從5月開始貨櫃需求大幅攀升

全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）執行長詹森（Rolf Habben Jansen）5日表示，全球海運貨...

美國聯邦債務改善無望 長天期美債難有好行情

債券業高階主管們認為，美國財政前景嚴峻，債務將持續增加，這會令美國長天期公債的殖利率保持在高點。

沙國調降7月銷往亞洲油價 五個月來首見降價

根據路透所見文件，沙烏地阿拉伯調降7月對亞洲的官訂售油價格（OSP），是五個月來首見調降。

美股至少可漲到7月？高盛：夏日迎大筆資金 派對開始

高盛集團（Goldman Sachs ）說，來自被動型股票配置的資金潮，預期在7月初將會帶著大量現金湧入美國股市，估計可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。