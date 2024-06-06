沙國調降7月銷往亞洲油價 五個月來首見降價

根據路透所見文件，沙烏地阿拉伯調降7月對亞洲的官訂售油價格（OSP），是五個月來首見調降。

根據路透報導，沙國7月對亞洲的原油官訂售價，比6月的售價降了每桶50美分，亦即比阿曼/杜拜市場基準的7月平均油價每桶溢價2.4美元，這朝向路透訪調市場預期的低端。

文件也顯示，銷給亞洲客戶的其他等級原油官訂售價也調降了每桶40至60美分。

煉油產業消息人士預期，國營的沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）會調降銷往亞洲的售價，是因為中東原油基準下滑，而且亞洲煉油業者的利潤率降低。

亞洲市場占沙國原油出口82%，這回沙國調降對亞洲售價，凸顯出石油輸出國組織（OPEC）的產油國面臨壓力，包括OPEC以外的供應增加，而且全球經濟面臨逆風。

OPEC在6月2日的會議上同意將大幅度的原油減產措施延長至2025年，藉此支撐市場因應原油需求不甚強勁與美國產量增加的情況。

Aramco還將銷往西北歐洲的阿拉伯輕質原油官訂售價設定在比州際交易所布蘭特原油溢價3.10美元的水準，較6月定價高出每桶1美元。另外，該公司對西北歐洲和地中海的官訂售油價格都是調高每桶1美元。

對於在美國的買家，阿拉伯輕質原油官訂售價訂在比阿格斯含硫油價格指數（ASCI）溢價4.75美元的水準。文件顯示，對美國的所有7月官訂售價都和6月水準持平。

Aramco會依據客戶的建議和過去一個月的原油價值變動所進行的計算來設定油價，後者包括生產量與生產價格。

沙國原油官訂售價會引領伊朗、科威特與伊拉克油價，影響到每日約900萬桶銷往亞洲的原油。