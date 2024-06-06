快訊

美國商會公布2024台灣白皮書 稱電價突漲對企業成長不利

黃仁勳吃小吃、逛夜市、簽名來者不拒！星盤曝「大家愛他原因」

高雄人哭！晚1季買房多花百萬 房仲：輝達來恐更瘋

華爾街日報：蘋果下周料將發表Siri在內AI功能 求完美寧落後

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果在下周一WWDC料發表Siri在內一系列生成式AI升級的軟體。這些AI功能包括協助撰寫訊息、編輯照片並摘要文本內容。路透
蘋果在下周一WWDC料發表Siri在內一系列生成式AI升級的軟體。這些AI功能包括協助撰寫訊息、編輯照片並摘要文本內容。路透

下周一（10日）一年一度的全球開發者大會（WWCD）上，蘋果（Apple）勢將投入目前如火如荼的人工智慧（AI）競賽，力圖趕上微軟、Google在內的競爭對手。

華爾街日報引述知情人士報導，由於蘋果向來謹慎，而且保密到家，以及在產品升級上追求軟硬體無縫整合，以致在AI領域發展並不順遂。如今，蘋果陷於不得不用險的處境。

報導引述知情人士指出，蘋果將公布Siri在內一系列生成式AI升級的軟體。這些AI功能包括協助撰寫訊息、編輯照片並摘要文本內容。

華爾街日報指出，蘋果短期內預料不會推出更先進的AI創新功能，但預料仍將令人耳目一新，且能強化用戶隱私，這是AI助理要能完全發揮潛力的必要條件。知情人士透露，蘋果和OpenAI、Google和Cohere協商後，預料會在大會上宣布和一家或多家主要AI開發商建立合作夥伴關係。

華盛頓大學資訊工程系榮譽教授 Pedro Domingos 說：「AI沒有100%準確性這回事，這是基本現實。蘋果不會為此妥協，他們非得等到完美才會推出。」

Google、微軟和三星電子很快就將生成式AI納為產品和服務的功能。蘋果在科技業發生世代性轉變中往往落後許多，但不少投資人和AI專家指出，蘋果會找到方法，將生成式AI普及化。

和服 華爾街日報 華盛頓 蘋果

延伸閱讀

黃仁勳爆了怎麼辦？他曝2可能情況「結論All In台積電」

輝達市值首破3兆美元大關 超車蘋果成全球第二大公司

備份豆腐風靡果粉 Maktar靠D2C征服日本市場

全球市值第2高公司 輝達有望超車蘋果

相關新聞

沙國調降7月銷往亞洲油價 五個月來首見降價

根據路透所見文件，沙烏地阿拉伯調降7月對亞洲的官訂售油價格（OSP），是五個月來首見調降。

美股至少可漲到7月？高盛：夏日迎大筆資金 派對開始

高盛集團（Goldman Sachs ）說，來自被動型股票配置的資金潮，預期在7月初將會帶著大量現金湧入美國股市，估計可...

華爾街日報：蘋果下周料將發表Siri在內AI功能 求完美寧落後

下周一（10日）一年一度的全球開發者大會（WWCD）上，蘋果（Apple）勢將投入目前如火如荼的人工智慧（AI）競賽，力...

分析機密訊息 微軟打造情報機構專用AI模型

微軟（Microsoft）部署了一個完全脫離網際網路的生成式人工智慧（AI）模型，理由是微軟認為，情報機構能安全地利用強大的AI來分析機密訊息…

日銀理事會女力崛起 曇花一現

日本銀行（央行）在性別平等上再度落後全球同儕了，因為日銀理事會又回到全部都是男性理事的局面。原先六位理事當中唯一女性、也是日銀首位女性…

紐約富豪多 登全球最富有城市

移民顧問公司恒理（Henley & Partners）最新的「全球最富有城市」排行榜上，第一名是美國紐約市。因為紐約市大約有35萬名百萬美元富翁，…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。