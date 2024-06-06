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日經：英特爾和日晶片研發合作方將租用夏普LCD面板廠

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
夏普藉出租閒置的LCD面板廠的無塵室來增加額外的收入。路透
夏普藉出租閒置的LCD面板廠的無塵室來增加額外的收入。路透

日經新聞報導，英特爾（Intel）和14家日本合作夥伴將租用夏普閒置的液晶面板廠作為先進半導體技術的研發中心 ，一面英特爾和協力廠商可以降低成本，一面夏普也可以取得額外的租金收入。

報導說，英特爾將和歐姆龍（Omron）、Resonac 和村田機械等14家供應商共同在夏普的LCD面板廠展開封裝在在後段晶片的研發。

據報導，英特爾和夥伴公司將利用夏普現有的無塵室進行開發。位於三重縣的龜山和多氣的工廠將列為候選地點。

三重縣的這兩座廠生產中小型面板，夏普一直想辦法提高利用率。另外位於大阪附近的堺廠原本生產電視用大尺寸面板，因利用率降至約10%，迫使夏普決定在9月停廠。

鴻海（2317）轉投資的夏普也積極轉型，攜手日商KDDI、Datasection與美超微，將堺廠改造成亞洲最大規模的AI資料中心。

一般來說，LCD生產設備折舊攤提為五年，但像無塵室等其他工廠攤提年期長達 30 到 40 年，是可以重複使用來創造額外收益的理想對象。

其他公司也和日本的LCD面板製造商有類似的安排，像晶片製造商 Rapidus 在北海道產量產晶片，便利用自己廠區旁的精工愛普生LCD工廠的部分設施。

三重 半導體 日本

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