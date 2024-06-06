ASML成歐洲第二大上市公司 股價因出貨台積電利多大漲

荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）周三（5日）股價大漲8.1%，市值達約3,770 億歐元（4,100 億美元），首度超車法國精品集團路易威登（LVMH），成為歐洲第二大上市公司。歐洲市值第一大上市公司為丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）。

艾司摩爾所生產的尖端晶片製造設備，供晶片廠製造最先進製程晶片。現在市值比被擠下成為第三的路易威登集團多6.41億歐元。

幫助艾司摩爾周三股價衝高的利多是，有新聞報導它將會在今年底以前，出貨高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影設備給最大客戶台積電（2330）。High-NA EUV 微影設備是目前艾司摩爾最高階的產品，每台價格高達3.5億歐元。

彭博資訊指出，這個消息讓艾司摩爾的投資人吃下定心丸。先前曾經傳出，台積電由於價格高昂，對採購這套最先進設備有所猶豫。艾司摩爾股價在4月曾經拉回，當時公司的第1季財報顯示，全球的晶片領導大廠不急於購買High-NA EUV。

Jefferies分析師梅隆說：「未來幾季，預期會有大訂單。」他對艾司摩爾股票的評級是「買進」。梅隆提到，台積電預定2025年下半年要提升新一代2奈米晶片產量，不過艾司摩爾到目前止，還沒有接到主要訂單。

相對於艾司摩爾的樂觀展望，被超車的路易威登集團，因市場擔心精品銷售放緩，過去一個月股價都在跌。香奈兒最近已示警，精品業的苦日子恐要到來。擁有Gucci的精品集團開雲（Kering）也正在努力重振Gucci。