油價上漲1%從四個月低點反彈 金價也彈1%收復前日失土

國際油價周三（5 日）攀升1%，從四個月低點反彈，對美國聯準會9月降息的希望蓋過了對需求的擔憂，此前數據顯示美國原油和成品油庫存增加；黃金走高，收復前日失地。

油價上漲1%

布蘭特原油8月期貨收盤上漲0.89美元，漲幅1.2%，結算價報每桶78.41美元；西德州原油7月期貨攀升0.82美元，漲幅1.1%，報74.07美元。

原油從四個月低點反彈，油價連跌數日後市場正在試圖確立底部。西德州原油止步五連跌，此前由於石油輸出國組織與盟國（OPEC+）制定恢復產量計畫，預定年底縮減減產量，WTI此前觸及超賣水準，本周迄今油價已下跌近4%。

City Index和Forex.com的分析師Fawad Razaqzada周三在報告中表示：「由於對需求的持續擔憂以及OPEC+決定最終逐步取消自願減產，這種復甦能否持續有待觀察」，「但這些擔憂現在可能已反映在價格中，這應該意味著油價可能會找到一些急需的支撐。」

美國能源資訊署（EIA）周三表示，截至5月31日當周，美國原油庫存增加120萬桶，至4.559億桶，路透訪查分析師預期為減少230萬桶。不過，庫存增幅低於美國石油協會（API）周二公布的逾400萬桶。

上周汽油庫存增加210萬桶，預期為增加200萬桶。這加劇了人們對需求的擔憂，這份報告反映了陣亡將士紀念日假期前後的燃料使用情況，而這歷來被視為美國夏季駕車季節的開始。

儘管OPEC+的決定可能嚇壞了市場，但加拿大皇家銀行預計，如果市場低迷，該組織將取消第4季供應增加計畫。

金價上漲逾1%

金價周三上漲逾1%，此前公布的美國民間就業數據弱於預期，增強了美國聯準會將在今年稍晚降息的預期，美國公債殖利率下降。

現貨金價5日收盤上漲1.2%，報每盎司2,355.32美元，前一交易日下跌1%；美國黃金期貨收高1.2%，結算價報2,375.50美元。

指標美國10年期公債殖利率跌至4月5日以來最低，此前數據顯示5月美國民間就業增幅低於預期。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，疲軟的勞動力數據為聯準會可能不得不在年底前降息的說法增添理據，這提升了黃金的吸引力。較低的利率降低了持有不孳息黃金的機會成本。

根據芝商所的FedWatch工具，交易商目前認為聯準會在9月前降息的可能性約為71%，上周的預期為低於50%。

分析師表示，交易商高度關注定於周五公布的非農就業報告，因為這將有可能影響金價。

實物黃金方面，世界黃金協會（WGC）表示，全球央行4月黃金淨購買量升至33噸，3月修正為凈購買3噸，這代表儘管金價很高，但央行對黃金的需求依然強勁。

現貨白銀上漲1.7%，報每英兩29.99美元；白金上漲0.6%，報每英兩993.45美元；鈀金上漲1.7%，報每英兩931.18美元。