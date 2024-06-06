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美元走升 加拿大央行降息導致加幣走低 日圓貶破156

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元一度重貶1%至156.42。路透
日圓兌美元一度重貶1%至156.42。路透

美元指數（DXY）周三上漲。加幣走貶，因加拿大央行率七大工業國之先降息、結束緊縮周期。美國ISM服務業數據優於預期。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.2%至 104.268。美國10年期美國公債殖利率小跌1個基點至4.32%。

美元兌加幣一度升值0.5%至1.3741，之後回落至1.3714。加拿大央行如市場所料調降基準利率；加拿大央行總裁Tiff Macklem表示，利率路徑可能是漸進的，不需要和聯準會（Fed）步調一致。

日圓兌美元一度重貶1%至156.42。日本央行青睞的一個薪資指標上升1.7%，低於所有經濟學家所料。

歐元兌美元微貶0.1%至1.0870美元。投資人目前關注歐洲央行周四的會議，普遍預料存款利率會調降目前4%的利率。

加拿大 指數 美國

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