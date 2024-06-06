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Nvidia市值一舉飆破3兆美元還超越蘋果 就快拿下龍頭寶座

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達公司市值5日一舉突破3兆美元大關，圖為執行長黃仁勳在6月2日於台北展示NVIDIA Blackwell平台。路透
輝達公司市值5日一舉突破3兆美元大關，圖為執行長黃仁勳在6月2日於台北展示NVIDIA Blackwell平台。路透

輝達（Nvidia）近期漲勢氣勢如虹，周三（5日）又大漲5%，公司市值一舉衝破3兆美元大關，超越蘋果公司，拿下全球市值第二名，也成為全世界第一家市值晉升3兆美元俱樂部的半導體公司。

輝達股價今年來已飆漲147%，市值膨脹約1.8兆美元，反映市場對輝達AI晶片需求暴增的樂觀展望。輝達股價5日收盤上漲5.2%，報每股1,224.40美元，再創新高紀錄。

截至5日收盤，輝達市值達3.012兆美元，超過了蘋果公司的3兆美元，接下來要挑戰微軟公司的3.15兆美元，問鼎全世界「市值王」寶座。華爾街認為，輝達超越微軟只不過是遲早的問題。

輝達上次市值超過蘋果是在2002年，五年之後首款iPhone發表上市。當時，兩家公司的市值均不足100億美元。

輝達沒有顯露任何業績放緩或是任由對手趕上的跡象，執行長黃仁勳表示，公司計畫每年升級其AI加速器。

黃仁勳周日在台灣大學發表主題演講時表示，生成式AI的崛起是一場新的工業革命，隨著該技術向個人電腦轉移，預料輝達將扮演重要角色。

根據彭博億萬富豪排行榜，隨著輝達股價上漲，黃仁勳的身價5日也增加52億美元，目前資產淨值提升至1,074億美元（新台幣約3.47兆元），在全球富豪榜中排第13名。

儘管人人都知道輝達是華爾街最熱門的股票。儘管如此，許多投資人依然押注其股價仍有向上空間。

一年多來，輝達的獲利和股價一直在超預期。周日，該公司宣布了有關新晶片的計畫以保持競爭優勢。周一，美國銀行分析師再次上調輝達目標價，達到全華爾街最高1,500美元，表示輝達的成長前景證明其溢價合理。

Katam Hill LLC創辦人兼投資長高德（Adam Gold）表示：「這就像試圖追上全速奔跑的馬拉松選手」，「他們參賽已久。目前遙遙領先，準備在今年和明年更進一步。」他自2016年起持有輝達股票，輝達目前為其頭號重倉股，而且他還在不斷增持。

華爾街一致認為，輝達的領先地位不可動搖，至少目前如此，高德也是這麼認為。在AI加速器方面，競爭同業一直未能趕上輝達。

半導體 華爾街 馬拉松

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