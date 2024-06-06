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台積電ADR大漲6.9%再刷歷史新高 帶動費半走高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周三大漲6.9%，收在162.92美元，再創收盤新高，較台北交易溢價23.47%。美聯社
台積電ADR周三大漲6.9%，收在162.92美元，再創收盤新高，較台北交易溢價23.47%。美聯社

台積電ADR周三大漲6.9%，收在162.92美元，再創收盤新高，較台北交易溢價23.47%。

晶片股激勵之下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三雙雙創下歷史新高，經濟數據讓市場又開始樂觀反映聯準會（Fed）今年會降息兩次。不僅輝達（Nvidia）市值首度站上3兆美元，蘋果（Apple）市值也重登3兆美元。

標普500指數上漲62.69點，漲幅1.2%，報5,354.03點；那斯達克綜合指數上漲330.86點，漲幅近2%，報17,187.91點。標普500指數和那斯達克綜合指數分別創下今年來第25次和第13次收盤新高。

在艾司摩爾（ASML）和台積電ADR激勵下，費城半導體指數大漲4.5%，艾司摩爾大漲9.5%。荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）表示，今年將首次出貨高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影設備給台積電（2330）。此外，台積電昨天公告董事會通過173億美元的資本預算案、並買回普通股。

輝達大漲5.2%，市值超過3兆美元，是繼蘋果和微軟之後第三家市值突破3兆美元的美國公司。

台灣加權股價指數昨天上漲128.28點，收在21,484.88點。台積電上漲1.8%收在854元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 176.92 +1.96 157.00 12.69

中華電 CHT 128.66 +0.73 127.00 1.31

台積電 TSM 1,053.90 +6.85 854.00 23.41

聯電 UMC 54.40 2.19 53.50 1.69

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

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