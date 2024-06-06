晶片股領軍標普那斯達克雙創新高 數據支持Fed今年降息

晶片股激勵之下，美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三雙雙創下歷史新高，經濟數據讓市場又開始樂觀反映聯準會（Fed）今年會降息兩次。不僅輝達（Nvidia）市值首度站上3兆美元，蘋果（Apple）市值也重登3兆美元。

道瓊工業指數上漲96.04點，漲幅0.3%，報38,807.33點；標普500指數上漲62.69點，漲幅1.2%，報5,354.03點；那斯達克綜合指數上漲330.86點，漲幅近2%，報17,187.91點。標普500指數和那斯達克綜合指數分別創下今年來第25次和第13次收盤新高。

在艾司摩爾（ASML）和台積電ADR激勵下，費城半導體指數大漲4.5%，艾司摩爾大漲9.5%，台積電ADR勁揚6.9%。荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾（ASML）表示，今年將首次出貨高數值孔徑極紫外光（High-NA EUV）微影設備給台積電（2330）。

輝達大漲5.2%，市值超過3兆美元，是繼蘋果和微軟之後第三家市值突破3兆美元的美國公司。

蘋果也成了助漲大盤的力量，收盤上漲0.8%，連續八個交易日上漲，1月以來再度市值重登3兆美元。

美國公債殖利率走低是科技股表現優異的主因。美國10年期公債殖利率連續五個交易日下跌，跌至4.289%，為3月以來的最低點。

周三公布的5月民間就業報告暗示勞動市場緊俏狀況有所緩解，可望推動Fed在今年開始降息。ADP Research Institute周三發布的數據顯示，5月民營部門就業人數新增15.2萬，不如彭博調查的經濟學家原估的17.5萬。美國5月服務業創9個月來最快成長；美國供應管理協會(ISM)5月綜合服務業指數上升4.4點至53.8，升幅為去年年初以來最大。

芝商所(CME)的FedWatch工具反映9月降息的可能性接近69%。上周對此的預期一直徘徊在50%左右。

接下來，投資人將關注周五公布的非農就業報告。該數據可能提供有關經濟實力以及Fed是否會很快開始降息的線索。

瑞銀全球財富管理的Solita Marcelli說：「AI革命勢將推動進一步成長，」 ，美股可能繼續受到支撐。除了策略配置科技股外，我們認為小型股最有機會受到Fed寬鬆周期帶動。」

高盛集團認為，被動型股票配置帶來的大量現金將在7月湧入美股市場，預計大盤漲勢可以持續到夏初。

標普500指數指數連續9年7月都上漲，平均回報率3.7%。那斯達克100指數的紀錄更好，連續16年平均漲幅4.6%。

慧與（HPE）勁揚10.7%，此前該公司公布的第三季度營收預測高於市場預期，受助于人工智能(AI)服務器的樂觀需求。

英特爾（Intel）上漲2.5%，Apollo Global Management同意以110億美元買下英特爾愛爾蘭製造部門相關的合資企業49%股權。

折扣廉價雜貨連鎖店Dollar Tree下跌4.9%，上季獲利預測令人失望，該公司還表示將考慮出售或拆分Family Dollar在內的各種選項。