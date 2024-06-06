輝達市值首破3兆美元大關 超車蘋果成全球第二大公司

中央社／ 紐約5日綜合外電報導

美國晶片大廠輝達（NVIDIA）今天收盤市值首度突破3兆美元大關，再創歷史新高，並且超越蘋果（Apple）成為全球市值第二大公司。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達今天股價勁揚5.16%，站上每股1224.40美元，市值突破3兆美元大關，目前全球企業市值排名僅落後微軟（Microsoft）。

2024年迄今，輝達股價已飆漲147%，並且將於7日起實施1拆10股票分割，讓股民較容易持有這檔股票，可能因此促進散戶買氣。

輝達執行長黃仁勳日前才因公司股價創新高，身價隨之攀升至1020億美元，約新台幣3.3兆元，躍居全球第13大富豪。

輝達股價持續飆升，主要受益於科技巨頭競相砸重金購買AI晶片，以取得AI領域主導地位。

台幣 美國

延伸閱讀

美國普遍都這樣！醫揭黃仁勳「1特質」大讚：這就是底氣

黃仁勳和「神級大咖」同年同月同日生 網驚呼：天選之人

爭取輝達設計中心 蔣萬安：成立跨局處專案小組

AI人才9成來自台灣校園 教長呼應黃仁勳：誰說我們教育不好

相關新聞

經濟數據提振降息預期…美股收紅 標普、那指創新高

市場消化經濟數據，看好美國聯邦準備理事會（Fed）將開始降息，在科技股帶動下，美股主要指數今天收盤勁揚，標普及那指再創歷...

美服務業景氣意外擴張 5月指數升破榮枯線

最新調查顯示，美國5月服務業景氣意外擴張，但民間企業聘僱人數減少，提高聯準會（Fed）決定降息時機的挑戰。歐元區、日本及...

債券基金巨人PICMO：美債報酬將超過美股

兩位重量級經濟學家預期，美國長期公債殖利率將進一步攀高。債券基金巨人品浩（PICMO）也指出，隨著美債殖利率歷經「世代調...

Zara母公司 本季業績看旺

快時尚品牌Zara母公司印地紡（Inditex）春、夏裝的銷售亮眼，帶旺近期的銷售表現，也使本季的業績看俏，並預計新店開...

全球央行美元需求暴增

最新調查顯示，今年尋求提高美元準備資產的央行數量大幅增加，人民幣的需求則陷入停滯。

華爾街力挺催生德州證交所 貝萊德、造市商Citadel等支持

基金業者貝萊德（BlackRock）和造市商Citadel證券公司等華爾街金融巨擘，正計劃在德州建立新的國家級證交所德州...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。