全球央行美元需求暴增

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

最新調查顯示，今年尋求提高美元準備資產的央行數量大幅增加，人民幣的需求則陷入停滯。

英國金融時報（FT）報導，英國智庫官方貨幣和金融機構論壇（OMFIF）在訪調外匯存底總額5.4兆美元的73家央行後發現，未來一到兩年計劃提高美元資產配置、以因應美國利率居高不下的央行淨占比為18%，遠高於一年前的6%，也高於其他所有貨幣。

同時，人民幣的需求停滯，約12%計劃減少人民幣準備資產，僅13%打算提高。OMFIF執行長尚哈尼表示：「美元是近期需求最熱的貨幣、及人民幣需求呈現低迷的事實，暗示所謂的去美元化已停滯。」他說，亞洲央行的美元需求最強，最可能計劃減少人民幣配置者為亞洲和拉丁美洲央行。

OMFIF報告顯示，各國央行對美元的需求復甦，似乎是由短期因素帶動，包括美國利率預料將繼續高於中國大陸，因此預期美國資產的報酬率更高。

不過，展望未來十年，尚哈尼說，各國央行仍預期美元的全球外匯存底占比將以非常緩慢的速度下滑，平均占比將達到55%，人民幣則升高至5.5%。

人民幣 美國 資產

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