華爾街力挺催生德州證交所 貝萊德、造市商Citadel等支持

基金業者貝萊德（BlackRock）和造市商Citadel證券公司等華爾街金融巨擘，正計劃在德州建立新的國家級證交所德州證券交易所（TXSE），要挑戰紐約證交所（NYSE）和那斯達克交易所（Nasdaq）的霸主地位。

TXSE集團執行長詹姆士．李（James Lee，音譯）4日在LinkedIn發文表示，TXSE總部將設在達拉斯，已向20幾家投資人「與全國知名企業領袖」籌得資金，希望成為「資本最充沛的新進交易所業者」，並求聯邦當局認可。

他向華爾街日報表示，已從個人和大型投資公司籌得1.2億美元，計劃今年稍後向美國證管會（SEC）提交註冊文件，目標2025年開始撮合交易、2026年舉行首次企業上市掛牌。

他說，TXSE交易將完全電子化，但計劃在達拉斯設立實體，計劃爭取企業的主要上市和雙掛牌上市，也希望吸引指數型基金（ETF）掛牌。

TXSE成立，正值投資人對那斯達克交易所和紐約證交所日益不滿，包括法遵成本和新增規定不斷增加，例如那斯達克交易所對上市企業的董事會成員多元性設定新目標。德州證交所的資助者承諾，將對企業執行長更友善。

另一個原因則是美國企業的版圖變化，數十家企業為了更有利的監管和納稅規定，把總部遷往德州。德州現在擁有的財星500強企業為全美最多，包括埃克森美孚、AT&T和美國航工公司。高盛的達拉斯園區在去年開始動工，號稱可容納5,000多名員工。

不過，要從無到有打造一家新的交易所絕非易事。NYSE和那斯達克交易所已稱霸美國企業股票上市市場，投資人交易所（IEX）和芝加哥選擇權交易所（Cboe）都曾試圖進軍股票上市業務，卻難以獲得吸引力。