債券基金巨人PICMO：美債報酬將超過美股

兩位重量級經濟學家預期，美國長期公債殖利率將進一步攀高。債券基金巨人品浩（PICMO）也指出，隨著美債殖利率歷經「世代調整」，將來固定收益投資工具表現亮麗可期，可望超越股市和其他資產類別。

曾任美國財長的哈佛大學經濟學教授桑默斯4日說：「在可見的未來，利率若維持在目前區間，市場應習以為常，而長債利率或許會高於目前水準。」美國10年期公債殖利率現約4.3%。

美國10年期公債殖利率

他表示，中性利率（既不刺激、也不拖慢經濟成長的利率水平）現約4.5%，遠高於聯準會（Fed）決策官員平均估為2.6%的水準，「作為合理推測，我們必須把中性利率水準調整到4.5%，那或許意味Fed降息頻率會低於預期」。

前白宮首席經濟學家、現任哥倫比亞大學教授的哈伯德看法大致相同，也認為「通膨目前卡在遠高於Fed 2%目標的水準」。

目前美國債市預期中性利率水準接近4%，但品浩的看法則與Fed估計的2%至3%更接近。品浩在4日發布的展望報告中指出，當前針對Fed中性利率水準的辯論，為「債券投資人提供機會，因為透過正的實質利率和期限溢價，今日的殖利率已經內含緩衝」。品浩寫道：「如果長期而言，衰退未來襲，主動式固定收益具備表現良好的條件；若是衰退來襲，表現甚至會更好。」隨著債券價格上漲且通膨消退，品浩預期投資美債會比持有現金更吸引人。

此外，美股估值似乎高得牽強，也對美債後市有利。三至五年間，投資人可建置殖利率約6%至7%的投資組合，「無須承擔可觀的利率、信用或流動性風險」。