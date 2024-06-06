慧與報喜 上調全年財測

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

受惠於人工智慧（AI）伺服器銷售暴增，慧與科技（HPE）上季財報優於市場預期，本季財測也優於分析師預估，還上調全年財測，帶動股價5日在美股早盤大漲逾15%。

慧與在截至4月底止的年度第2季（上季）營收年增3.3%至72億美元，經調整後每股盈餘為42美分，都優於分析師平均預期的39美分。

其中，上季伺服器事業營收成長18%至38.7億美元，高於預期，AI伺服器銷售季比更躍增一倍至逾9億美元。執行長奈利（Antonio Neri）說，需求增加、加上輝達（Nvidia）的高效能晶片更加容易取得，帶動了AI伺服器銷售成長。

財務長梅耶絲（Marie Myers）表示，AI的地區與客戶需求都更廣，目前AI伺服器的未出貨訂單額達31億美元。相較下，戴爾上周表示，其AI伺服器未出貨訂單額為38億美元。

展望本季，慧與預期營收將介於74億-78億美元，高於分析師預估，且上調不計匯率影響的全年營收成長率預估區間至1%-3%，高於前估的零-0.2%，經調整後每股盈餘預期也上修到1.82-1.91美元。

成長率 財務 都更

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