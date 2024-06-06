美服務業景氣意外擴張 5月指數升破榮枯線

經濟日報／ 編譯陳律安任中原／綜合外電
調查顯示，美國5月服務業景氣意外擴張，但民間企業聘僱人數減少，提高聯準會決定降息時機的挑戰。 （歐新社）
調查顯示，美國5月服務業景氣意外擴張，但民間企業聘僱人數減少，提高聯準會決定降息時機的挑戰。 （歐新社）

最新調查顯示，美國5月服務業景氣意外擴張，但民間企業聘僱人數減少，提高聯準會（Fed）決定降息時機的挑戰。歐元區、日本及印度5月服務業景氣擴張步調則放慢，歐洲央行（ECB）預料將在6日降息，加拿大5日更已率先七大工業國集團（G7）降息，暗示美國和其他國家的貨幣政策分歧將擴大。

美國供給管理協會（ISM）5日公布，5月服務業指數升至53.8，升破象徵景氣榮枯線的50，為去年8月來最高，也超乎彭博訪調所有經濟學家的預期。涵蓋製造業的商業活動指數攀抵61.2，是2022年11月以來最高，顯示美國經濟仍有韌性。

不過，有「小非農」別稱的5月ADP就業報告顯示，民間就業人數增加15.2萬人，低於預估，也是今年來最少，4月增加人數也遭下修到18.8萬人，增添勞動市場降溫的證據。

標普全球（S&P Global）同日發布的歐元區5月HCOB服務業採購經理人指數（PMI）最終值略降至53.2，但仍位居高檔，包含製造業的綜合PMI則升抵52.2，為去年5月來高點，也是連續第三個月高於50的榮枯線。漢堡商業銀行首席經濟學家迪拉魯比亞說，衰退陰影已消散，整體而言，服務業有望確保歐元區在第2季再度正成長。

市場預期ECB將於6日啟動降息，幅度為1碼，以帶給房市、企業投資及消費支出更多呼吸空間。德國貝倫堡銀行首席經濟學者施米丁表示，「金融市場已經非常了解降息將臨，然而一旦宣布開始降息，將吸引家庭及企業的注意，並提振信心」。

加拿大央行5日降息1碼到4.75%，為率先降息的G7央行，且表示能「合理預期」會有更多降息。

此外，日本5月自分銀行服務業PMI最終值略降至53.8，但延續2022年9月來的景氣擴張態勢。標普全球市場財智經濟主管巴爾欽說，日本服務業景氣5月維持擴張，活動和新工作的成長率僅稍微放緩。日銀（央行）預料將在今年稍後升息。

印度5月滙豐服務業PMI最終值也降至60.2，下探五個月低點，原因是強勁的國內需求減弱，但景氣仍是連續第34個月擴張。滙豐全球經濟學家達斯說：「印度服務業5月擴張速度放慢，國內的新訂單略為下滑，但依舊暢旺，反映出強勁的需求和廣告奏效。」

美國

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