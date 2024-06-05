麥當勞輸掉歐盟訴訟 雞肉漢堡遭摘大麥克商標權

歐盟普通法院（General Court）今天作出判決，麥當勞（McDonald's）在歐盟不得獨占其雞肉「大麥克」（Big Mac）漢堡的商標名稱，使麥當勞在與愛爾蘭速食連鎖店Supermac's間的法律戰敗北。

法新社報導，這場曠日彌久的訴訟始於2017年，當時愛爾蘭的Supermac's尋求撤銷麥當勞在歐洲聯盟（EU）的「大麥克」商標，因為美國速食龍頭麥當勞反對Supermac's連鎖店在歐盟的商標申請。

歐盟智慧財產局（EUIPO）最初支持Supermac's的撤銷麥當勞商標申請，但後來在上訴中重申對麥當勞「大麥克」漢堡的商標保護。

設置於盧森堡（Luxembourg）的歐盟普通法院今天改變歐盟智財局的決定，判決麥當勞不能為其雞肉版本的大麥克漢堡申請商標保護，但原版的牛肉大麥克仍受商標保護。