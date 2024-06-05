美國經濟跌向衰退vs回歸正常？ 周五非農就業報告見真章

從美國下修第1季經濟成長率，到4月個人消費支出（PCE）比預期弱，再到近日出爐的5月ISM製造業指數及4月職缺數都低於預期，美國經濟成長減緩跡象紛至沓來，引起財經媒體、銀行、券商、研究機構和經濟評論者關注，美債殖利率也連續四日下滑。這顯示美國經濟由盛轉衰的轉折點終於來臨了嗎？

兩種反應：經濟正常化vs.衰退警訊

經濟學家與分析師對一連串經濟數據轉弱有兩種反應。

一種反應是：勞動市場恢復正常，工資和通膨壓力持續減輕，聯準會（Fed）政策因此可以由緊轉縮了。

持這種觀點的包括Lazard首席市場策略師坦普。他說：「Fed應開始放鬆政策的證據逐漸累積...今天的勞動報告跟4月通膨數據改善合起來看，應促使投資人開始調高對Fed降息機率的預測。」

第二種反應是：這看來是好事，但若成長真的減速慢行，到某個時點，消失的將不只是職缺，而是工作本身。那就很糟糕。所以，Fed，拜託，開始降息，免得情況急轉直下。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼就持這種觀點。他在紐約時報專欄寫道：「尚無數據吶喊：『衰退將至』，但已有風吹草動。4月通膨調整的消費者支出稍稍滑落，廣受矚目的製造業指數暗示疲態在進行中。還談不上警鐘響起，但風險平衡顯然已轉變...通膨看來像昨日問題，得開始擔心衰退的可能性...我認為，Fed應開始降利率，事不宜遲。」

深入剖析各項數據

這兩種反應似乎都有憑有據，值得進一步深入探討。

檢視4日公布的美國職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）可知，4月職缺數急縮至大約806萬人，低於市場預期的837萬人，並且降至2021年2月來最低水準。這使得職缺與失業人數比率如今降至1.24，看來與疫前常態水準相仿。

Fed理事沃勒之前就預言，在這個周期，勞動需求降低的表現形式將是「求才數降低」，而不是「工作流失」。他指出，回顧歷史往例，這種現象通常見於工作空缺率高於4.5%時。目前職缺率已從2022年春季觸及的8%頂峰降到5.1%，且持續穩定下滑中。

當前趨勢若是持續下去，推測未來工作將流失、伴隨著經濟衰退，絕非狂想。問題是：此刻美國經歷的究竟是重返疫前常態，還是經濟急轉直下？

再檢視消費者相關數據。儘管單月PCE數據疲弱不足以構成經濟減速，但可支配所得降低的確是個凶兆。再看零售銷售報告，4月銷售持平，但這套數據近幾季來一直起伏不定，所以也難據此斷定消費支出活力是否真的減弱。

至於第1季實質國內生產毛額（GDP）季增年率下修至1.3%，與去年第3季和第4季強得出奇的成長率相比，下滑之快也許嚇壞一些人；但1.3%仍是紮實的成長率，且與美國趨勢成長率相去不遠。由此看來，這可能呈現一幅「良性正常化」的經濟景象。

真正令人毛骨悚然的消息出自於信心調查報告，例如ISM製造業指數。周一公布的數據十分糟糕，尤其5月新訂單指數從4月的49.1猛摔至45.4，是2023年5月以來最弱，且遠低於分析師預估的49.4。指數低於50指向景氣萎縮。

待周五非農就業報告再作判定

但Strategas經濟學家李斯米勒認為，現在斷定美國經濟由盛轉衰的轉折點已到，還言之過早。他指出，就這個景氣周期而論，有兩項指標證明最可靠：失業率和信用利差。這兩者之前都顯示，眾所疑懼的衰退並未降臨。目前，這兩種指標看來都還好。

李斯米勒寫道：「經濟可能減緩嗎？的確有可能。但那不正是緊縮貨幣政策理應產生的效果嗎？如果達此目標，又未推升失業率，那是好消息，不是壞消息。」

TS Lombard經濟學家柏金斯呼應這種觀點：「（4月數據）許多都是雜訊。」正常的季節性型態被疫情砸爛了。真正能區別正常化與衰退風險的是失業率升高，因為失業會降低支出、降低企業營收，進而降低投資。

因此，7日（周五）公布的5月非農就業報告格外重要。

但總經政策研究機構Employ America執行董事阿瑪納斯指出，在低失業率（目前仍低於4%）與工作適齡就業與人口比率持穩（高於60%）的表象下，掩蓋著一個頗令人憂心的問題：失業率之所以這麼低，理由之一是員工辭職和企業裁員數仍低，這顯示勞工和雇主都怯於冒著改變現狀的風險，而這又遮掩住「招聘率低且持續下滑」的現實。

阿瑪納斯說：「如果招聘持續減少，我們就遭遇麻煩了。」