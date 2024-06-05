開G7第一槍！加拿大央行降息1碼至4.75％ 符合經濟學家預期

加拿大央行5日降息1碼至4.75%，成為七大工業國集團（G7）中，第一個開啟降息周期的央行。

彭博資訊報導，加拿大央行調降基準的隔夜利率至4.75%，符合經濟學家預期。央行官員表示，對通膨正朝向2%目標邁進已更具信心，如果這個進程持續下去，「可以合理預期還會進一步降息」。

央行總裁馬克林（Tiff Macklem）表示：「由於有更進一步、更持續的證據顯示通膨基調正在放緩，因此貨幣政策不再需要維持（對經濟的）約束。」

央行表示，寬鬆路徑將取決於持續的通膨進程，但此進程有可能斷斷續續，「全球緊張、比預期快速上漲的房價，和與生產力相比相對高的薪資成長，將會是通膨前景的潛在風險」。