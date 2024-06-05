ECB本周四預計降息1碼 將為歐元區經濟注入新活力

金融市場預期歐洲央行（ECB）即將於周四（6日）開始降息；對歐元區經濟將產生多大的提振效果，端視進一步降息的幅度有多大而定；分析師指出，由於工資快速上升使通膨仍然偏高，將限制後續降息的幅度。

英國金融時報（FT）報導，ECB開始降息，將使歐元區房市、企業投資與消費支出獲得更多的喘息空間。德國貝倫堡銀行首席經濟學者施米丁表示，「降息的確重要。金融市場已經非常了解降息將至，然而一旦宣布開始降息，將吸引家庭及企業的注意，並提振信心」。

今年第1季歐元區經濟已經展現復甦信號，國內生產毛額（GDP）比去年第4季成長0.3%，終結為期一年的停滯，主因俄烏戰爭引發的能源及食品價格震撼正在消退，以及全球貿易回升。

施米丁表示，降息預期也有助降低房貸及企貸成本，「將帶動房市觸底反彈，及營建活動回升，且有助投資復甦」。

在ECB於2022年開始升息後，德國房價已下跌10%；但今年由於房貸利率從4%降到3.2%以下，房價已經穩住，房市交易明顯回升。荷蘭不動產仲介協會也預測，第2季房價將回升到歷史高點，主因工資上升及住宅短缺，但房貸利率下降也有功勞。

不過ECB面臨的問題之一，是通膨持續下降的勢頭已被打斷；5月通膨年升2.6%，高於4月的2.4%。再者，歐元區勞動市場出乎意料之強，也使通膨壓力居高，第1季工資年升幅重新回到4.7%歷史紀錄，且4月失業率降到6.4%新低。

大部分經濟學者認為最近經濟數據偏強，使ECB必須將今年的預估通膨率提高到2.3%，預估經濟成長率提高到0.6%。再加上美國聯準會不大可能在幾個月之內降息，使投資人押注今年ECB降息幅度將不到3碼。

法國巴黎銀行首席歐洲經濟學者霍林斯沃斯表示，ECB這次是在經濟情勢好轉，而非惡化之時降息，這表示ECB將不急於進一步降息，因此7月不大可能再降，且將維持每季降息1碼的速率。

ECB首席經濟學者藍尼之前表示，今年利率可能「下降一些」，但仍將維持在「具有約束力的區域」；大部分經濟學者認為這意味著利率仍將高於3%。

荷蘭央行總裁克拉斯（決策委員之一）也表示，基於ECB最新的經濟預測，「最適當的政策是降息3~4碼」。

由於經濟展望仍存在一些不確定性，經濟學者普遍預料拉加德在會議後不會對政策路徑做出太多的暗示，儘可能使ECB對降息幅度保留最大的彈性。