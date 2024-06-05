Zara母公司印地紡春、夏裝銷售亮眼 本季業績看俏激勵盤中大漲5.5％

快時尚品牌Zara母公司印地紡（Inditex）春、夏裝的銷售亮眼，帶旺近期的銷售表現，也使本季的業績看俏，並預計新店開業、店面整修和線上銷售將進一步支持未來的銷售成長，激勵印地紡股價5日盤中大漲5.5%。

路透報導，在止於4月底的年度第1季（上季），印地紡的營收年增7%至81.5億歐元（88.7億美元），高於分析師預期的81億歐元。淨利增加11%至12.9億歐元（14億美元），則符合分析師預估。

在5月1日至6月3日，該公司營收也年增12%，儘管不如去年同期的16%，但遠高於市場預期的8%，成為本季業績的好兆頭。

分析師原先預期初該公司初春的銷售增幅不會這麼高，部分原因是南歐的消費環境低迷，在美國等大市場又遭遇強烈的競爭。

印地紡藉由投資物流與科技，更快速追逐流行趨勢，以因應來自H&M、Shein、Temu對手的激烈競爭。印地紡近幾季的業績優於對手，因投資新門市與直播帶貨等網路體驗奏效。

印地紡執行長馬瑟拉斯告訴分析師，在中國大陸繳出佳績後，該公司將在包含美國和英國在內的市場，透過自家的平台，擴大直播服務，「我們預計在未來幾周推出這項新服務」，印地紡近幾個月在28個市場展店或整修店面後，也會在2026年前，每年提高門市空間約5%。目前印地紡擁有5,698間門市。

RBC分析師張伯倫說，印地紡5月1日~6月3日的銷售，意味著南歐在歷經低溫多雨的初春後，浮現出積壓需求，他預期第2季（本季）剩餘時間的銷售，有望成長20%。

Trea資產管理投資組合經理人布倫說，印地紡如今「正與自己比賽」，去年強勁的業績表現，使得今年的比較基準相當嚴苛。他預期，印地紡今年銷售可能成長6~7%，不如去年的10%。

印地紡的產品定位較高，因此可以調漲價格以支應成本，又不致嚇跑客戶。該公司在地採購的模式，不僅加速送達新產品，也得以避開紅海騷亂造成的供應鏈問題。營業成本方面，上季持續呈現良好發展的情況，成長速度低於銷售額增速。

印地紡目前正啟動一項物流投資計畫，今、明兩年都將斥資9億歐元，擴大西班牙和荷蘭的物流能力，並在今年斥資18億歐元來增加店面空間、改善技術。而分析師一直尋求這些計畫不會削減利潤的保證；印地紡5日表示，仍預期本會計年度的毛利率維持穩定，會是上年度的57.8%加減0.5個百分點。