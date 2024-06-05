Nvidia再攻新高 帶動美國科技股早盤強漲 台積電ADR漲近4%

人工智慧（AI）霸主輝達（Nvidia）的股價持續竄高，5日早盤勁漲逾1.3%，再度刷新歷史新高，帶動美股三大指數早盤全面上攻。

道瓊工業指數上漲0.2%、標普500指數漲0.4%、那斯達克指數強漲0.7%、費城半導體指數漲1.7%、台積電ADR勁漲近4%。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國上月民間企業增聘15.2萬人，少於市場預期的新增17.5萬人，成為勞動市場疲軟的最新跡象，投資人寄望這能給予聯準會（Fed）足夠多的降息依據。市場也持續關注預定6日公布的上周初領失業救濟金人數、和7日至關緊要的非農就業報告。

瑞銀財富管理投資長馬賽利說：「我們持續認為（Fed）年底前會累計降息50個基點，並在9月的會議首度展開寬鬆行動。金融情勢有望趨於寬鬆，為股市提供健康的環境。」

慧與科技（HPE）也受惠於AI題材，年度第2季的營收超越市場預期，激勵股價狂漲13%。資安服務業者Crowd Strike上季獲利與本季財測均優於預期，股價跳漲8.4%。