快訊

台積電明起買自家股票3249張 發重訊「區間價上看1281元」

「台版藍可兒」母女搭電梯後消失16年 丈夫修水塔摔死留謎團

輝達在台灣研發中心設何處？ 黃仁勳鬆口：可能靠近台北附近

調查：計劃今年增加美元準備的央行暴增 人民幣需求退燒

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
英國智庫OMFIF調查顯示，今年計劃增加美元儲備的全球央行有18%，遠高於去年的6%。路透
英國智庫OMFIF調查顯示，今年計劃增加美元儲備的全球央行有18%，遠高於去年的6%。路透

最新調查顯示，今年尋求提高美元準備資產的央行數量大幅增加，人民幣的需求則陷入停滯。

英國金融時報（FT）報導，英國智庫官方貨幣和金融機構論壇（OMFIF）在訪調外匯存底總額5.4兆美元的73家央行後發現，未來一到兩年計劃提高美元資產配置、以因應美國利率居高不下的央行淨占比為18%，遠高於一年前的6%，也高於其他所有貨幣。

同時，人民幣的需求停滯，約12%計劃減少人民幣準備資產，僅13%打算提高。

最新調查象徵至少短期打破近年趨勢。隨著美國在全球貿易角色降低，全球央行的美元配置持續下滑，而俄羅斯央行價值逾3,000億美元的資產2022年遭凍結，也促使一部分大型新興經濟體宣稱要減持美元。

OMFIF執行長尚哈尼表示：「美元是近期需求最熱的貨幣、以及人民幣需求呈現低迷的事實，暗示所謂的去美元化已停滯。」他說，亞洲央行的美元需求最強勁，最可能計劃減少人民幣配置者為亞洲和拉丁美洲央行。

OMFIF報告顯示，各國央行對美元的需求復甦，似乎是由短期因素帶動，包括美國利率預料將繼續高於中國大陸，因此預期美國資產的報酬率更高。歐洲央行（ECB）、波蘭、紐西蘭及南非等多國央行都表示，賺取報酬是投資目的之一。

不過，展望未來十年，尚哈尼說，各國央行仍預期美元的全球外匯存底占比將以非常緩慢的速度下滑，平均占比將達到55%，人民幣則升高至5.5%，大致符合過去十年的趨勢。

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，美元目前在全球外匯存底的占比約為58%，低於2001年的70%；人民幣則為2.3%。

人民幣 美國 資產

延伸閱讀

股匯齊揚 新台幣連4升收32.348元

央行買匯阻升 5月外匯存底5728億美元創新高

全球屏息關注！川普封口費案遭判34項重罪 各國反應曝光

美國駐黎巴嫩大使館附近爆槍擊案 朝使館警衛開槍遭逮…槍手身分曝光

相關新聞

早已是大買家！台灣中油又出手了 將投資入股卡達LNG計畫

彭博資訊報導，台灣中油公司同意投資入股卡達液化天然氣（LNG）計畫，換得卡達每年供應400萬噸LNG，為期27年。

調查：計劃今年增加美元準備的央行暴增 人民幣需求退燒

最新調查顯示，今年尋求提高美元準備資產的央行數量大幅增加，人民幣的需求則陷入停滯。

HPE盤前股價狂漲逾15％ AI伺服器熱銷驚艷投資人

受惠於人工智慧（AI）伺服器銷售暴增，慧與科技（HPE）上季財報優於市場預期，本季財測也優於分析師預估，還上調全年財測，...

阿聯拉攏美國 拚當先進半導體產地

阿聯正尋求美國支持，希望能成為人工智慧（AI）供應鏈重要組成部分、先進半導體的生產基地之一。阿聯人工智慧部長歐拉瑪（Omar Al Olama，見圖）表示，阿聯想製造最先進晶片的唯一方法，是跟美國這樣的國家建立長期永續的合作夥伴關係。

盼吸引外資救經濟 辛巴威發行新貨幣

辛巴威正利用靠著黃金支撐的新貨幣，再次希望吸引外資，盼讓投資人相信，該國不會再重蹈過去覆轍，爆發惡性通膨和經濟災難。

押寶旅遊業 阿爾及利亞降低油氣出口依賴

阿爾及利亞擁有羅馬時代遺跡、美如畫的地中海城市、及撒哈拉沙漠等壯闊景致，卻把國際旅客拒於門外，如今這個北非國家已慢慢開放，以降低對油氣出口的依賴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。