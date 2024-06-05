美國經濟疑慮再起…抵銷Fed年底前降息樂觀情緒 亞股走勢不一

隨著美國經濟疑慮再起，抵銷市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）年底前降息的樂觀情緒，亞洲股市今天走勢分歧。

法新社報導，繼3日的美國經濟數據顯示工廠活動大幅縮減後，昨天公布的職缺數據低於預期，顯示具韌性的勞動力市場出現疲軟跡象，表明長期的高通膨和借貸成本正在造成影響。

美國4月職缺數下降幅度超乎預期，降到810萬以下，市場觀察網站Briefing.com稱，這是2021年來最低水準。

這些數據是在備受關注的非農就業報告前發布，即將於7日公布的非農就業報告將為聯準會下週做出政策決定前，提供更為清晰的輪廓。

低於預測的數據一段時間以來都被視為利多訊號，因為這表明經濟處於健康狀態，但放緩程度足以使聯準會開始降息，這種情形被稱作「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）。

然而，一些投資者開始感到不安。

BMO資本市場公司（BMO Capital Markets）的林金（Ian Lyngen）和哈特曼（Vail Hartman）表示：「近期的經濟數據報告證實，越來越多投資人從『金髮女孩經濟』轉向消費支出疲軟的看法。」

「不過沒有跡象表明實體經濟處於衰退邊緣…相反，勞動力市場不著陸的可能性比第一季更小。」

亞股今天早盤基本上追隨美股3大指數漲勢，但在午盤陷入掙扎。

雪梨、首爾、台北、馬尼拉和威靈頓股市獲買盤青睞收漲。香港、東京、新加坡、上海及雅加達則收跌。

孟買股市昨天因印度總理莫迪（Narendra Modi）可能不會如預期在選舉中大獲全勝而重挫後，今天上漲超過2%。