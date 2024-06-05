NVIDIA黃仁勳颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳一周半前抵達台灣以來，所到之處均被粉絲包圍，一舉一動也受到媒體密切報導。路透以籃球好手林書豪先前引發的「林來瘋」（Linsanity）風潮，形容黃仁勳在台掀起「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen）狂潮。
在台灣出生的黃仁勳，帶領輝達成為全美身價第三高的企業。他的超高人氣席捲全台。當地媒體詳細報導黃仁勳去過的每家餐廳，替這些餐館帶來絡繹不絕的人潮。黃仁勳出訪常常停下來與粉絲自拍、回答問題、並簽名留念，還有女粉絲要求他在胸前衣服簽名。
對粉絲來說，這是黃仁勳應得的。38歲的台灣工程師說：「他是鼓舞人心的人物，他是我們的一份子，他的所作所為將改變世界。」另一名粉絲也說，把黃仁勳當成流行巨星。
但黃仁勳在台灣的超高人氣，讓輝達同事和晶片業高層大惑不解。有些人說，美國從未出現這種情況，黃仁勳在輝達的矽谷總部，都不一定會被人認出來。
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