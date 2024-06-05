日本計劃立法支持先進晶片生產 將使用於AI和電動車

日經新聞和路透引述日本今年度的經濟和財政計畫草案報導，日本政府計劃推動立法，支持用於人工智慧（AI）和電動車的先進半導體生產，預計將在6月21日左右定稿。

報導引述該草案指出，「為了加強晶片供應鏈，我們將與目標相同的國家和地區合作，促進國內生產據點、人力資源、研發等方面發展」，「尤其是將考慮採取必要的立法措施，以促進新世代半導體的大規模生產。」

雖然這份草案並未提及特定晶片製造商，但日經指出，該計畫有可能是為了日本本土廠商Rapidus打造。Rapidus正以2027年前開始生產2奈米晶片為目標，預估需要5兆日圓（320億美元）資金以達成大規模生產，但目前只獲得不到1兆日圓的研發費用補貼，和少數的民間部門募款。

日本經產省上周表示，日本需要一個新的監管框架，來協助Rapidus從2027年起大規模生產尖端晶片。

一些人士主張，透過法律基礎保證政府會提供財務支持，將使企業長期更容易吸引到投資。但也有人認為，這項立法必須要在支持晶片業的同時維持財政紀律。

除了半導體，這項計畫也呼籲今年度內在全日本逾100個地點實施自駕車公路試駕計畫，以明年度前在所有都道府縣開設全年運行的自駕車行駛路線為目標。這將有助解決日本的巴士和卡車司機不足。

這項計畫也將考慮是否繼續維持以會計年度2025年前達到預算盈餘為目標，這是一國財政健康的一項指標。

日本首相岸田文雄4日在指示政府制定經濟和財政的「六年計畫」時表示：「這項目標已經接近達成。我們將透過綜合性的經濟和財政改革向前邁進...不會再回頭。」