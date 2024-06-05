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傳Apple TV+與中國公司磋商 有望進軍中國市場

中央社／ 台北5日電

美國媒體The Information在4日報導，蘋果正與中國國企背景的電信商中國移動洽談，在中國推出蘋果串流平台Apple TV+。若談判成功，Apple TV+有望成為首個在中國營運的美國串流平台。

知情人士透露，蘋果去年就曾與中國移動洽談在中國推出蘋果串流平台Apple TV+等相關事宜。

報導稱，目前雙方談判狀態還不明確，不過若談判成功，Apple TV+將成為中國市場唯一一家的美國串流平台服務，有望從中國移動的2億多名用戶中獲利。

據稱，若談判成功，中國移動將通過網路機上盒提供Apple TV+服務，按月收費，訂閱收入由雙方共享。

目前，Apple TV+在美國的訂閱費用為一個月9.99美元（約新台幣323元），報導預估若是Apple TV+成功進入中國市場，月費將低於這一金額。

不過，按中國法律規定，若中國開放Apple TV+進入市場，Apple TV+不會在市場獨立營運，Apple TV+的電影、影集等內容可能會在中國移動旗下的「咪咕視頻」上架。

此外，蘋果同時就訂閱制遊戲平台Apple Arcade等其它服務與中國移動進行討論。

知情人士透露，蘋果選擇中國移動作為合作夥伴，主要原因可能是考慮到中國移動龐大的用戶量及其央企背景，另外中國移動也曾在2013年和蘋果達成iPhone銷售相關協議，為蘋果在中國市場的銷售給予支持。

有些觀點則指出，若此次合作成功，也將助於提振蘋果過去幾年間放緩的服務業務。蘋果的服務業務包括Apple TV+、App Store、Apple Music、iCloud雲端服務等，去年的服務營收達852億美元，佔總營收的兩成。

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