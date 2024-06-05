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商用太空產業快速成長 日本太空碎片清理公司上市！首日股價飆86％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Astroscale的太空服務裝置。美聯社／Astroscale提供
Astroscale的太空服務裝置。美聯社／Astroscale提供

日本一家專門清理太空衛星軌道碎片殘骸的公司Astroscale控股公司，今（5）日在東京股市掛牌交易，股價大漲至每股1,581日圓，比首次公開發行股票的定價850日圓高出86%，公司市值達到1,700億日圓（11億美元）。

Astroscale創辦人兼社長岡田光信說，公司未來將投入更多資金，研發殘屑清理技術。

彭博資訊報導，商用太空產業的市場快速成長，各軌道上的「垃圾」的無法預測風險也跟著提高。岡田說，這正是現在就該採取行動的原因。

51歲的岡田在十多年前創辦Astroscale，把公司經營成為這個還在萌芽階段產業的領導者。他坦言：「在太空風險高，但目前報酬還是低的。我們需要找到改善獲利的方法。」

現今有一群新創公司希望可以解決軌道碎片殘骸所帶來的威脅，Astroscale是其中領先者。衛星軌道上的碎片有可能會令SpaceX星鏈這類衛星群受到損傷。

總部在東京的Astroscale除了清理太空垃圾，也準備開發其他類的服務，例如，為衛星補充燃料、衛星維修等。Astroscale今年2月發表一個雄心勃勃的任務，要去查看留在軌道上的日本火箭部分箭體，這是第一次有公司嘗試要接近這樣的大型太空垃圾。公司4月22日表示，派出的太空船安全地在數百公尺的距離內接近目標。

太空 日本 衛星

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