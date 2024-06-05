奈及利亞喜迎全球最大煉油廠 為何百億工業區反成居民夢魘？

奈及利亞喜迎非洲最大的化肥廠與煉油廠，卻成為當地居民的夢魘！在奈及利亞最大的城市「拉格斯」，有著全球最大的煉油廠與化肥廠，帶來數百億美金的價值。然而，專家指出，大型工業區對當地貧窮社區造成剝削，更使他們深陷健康風險。

西非最大煉油廠

《衛報》報導，奈及利亞設立工業區，吸引跨國工業企業進駐，並在此處搭建非洲最大的煉油廠與化肥廠。2022年開業的化肥工廠市值已達25億美金；今年1月正式投入生產的煉油廠更估計有210億美金的價值。

當時政府為了緩解居民對工業區破壞當地的疑慮，於2007年簽訂一份備忘錄，承諾提供住戶新學校、電力基礎設施與更多的就業機會。但當地居民表示，他們其實只收到教科書跟約55元美金的補償。

《S&P》數據指出，當時為了建設工廠，當地大量森林遭到砍伐、溪流被填平作為地基，導致漁民的捕獲量銳減。青年漁民通德更表示，過去一位漁民一天就能捕到四籃的漁獲，現在一整週都不一定有一籃。

健康、經濟成兩難

化肥廠與煉油廠將為該國帶來豐富的收益，還能減少奈及利亞對進口石油的需求。美國路易斯安那州立大學能源研究中心石油經濟學教授伊萊戴爾表示，煉油廠不僅能夠刺激區域貿易，還能滿足西非的能源需求，更直呼「能源貧窮跟全球暖化一樣危險。」

然而，奈及利亞艾哈邁杜貝洛大學區域規劃副教授布努努表示，貧窮社區的居民缺乏資源，更無法組織動員，也不可能向企業提出抗議。

奈及利亞哈科特港大學歐里薩克維說，從統計上來看，靠近煉油廠的居民罹患癌症的風險明顯提高，顯見石油汙染帶來的健康危害。

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