「零首付抵押貸款」美惡性房貸恐捲土重來 專家憂重演金融風暴

美國民眾難以負擔房價與房貸，貸款機構紛紛推出零利率的首付貸款，讓民眾輕鬆支付房屋的頭期款！然而專家指出，一旦房市陷入不景氣的狀況，房屋價格下滑，導致民眾就算出售房屋，也不足以支付債務，並就會陷入違約風險，恐怕重演2008年的金融危機。

美國房市供不應求

《路透社》報導，美國房價持續上漲，較去年漲幅近6%，預計明年會再上漲5%。美國房貸也因為近年升息不斷，今年聯準會降息訊號減弱等，導致抵押貸款利率仍處於高點。

凱投宏觀美國房地產經濟學家瑞安表示，儘管抵押貸款利率居於高點，但房主將慢慢適應，市場也會出現更優惠的二手屋供應，但恐怕只是涓涓細流，難以改善房市供需失衡。超過92%的分析師認為，美國房市在未來兩、三年仍然處於會是嚴重的供不應求。

零首付抵押貸款

《CNN》報導，面對愈來愈多民眾買不起房的狀況，金融市場推出了新興的金融產品「零首付抵押貸款」，讓許多首次購屋族可以申請房屋價格3%、最高限制為15000元美金的無息貸款支付頭期款，後續透過標準的抵押貸款償還房屋的剩餘價值。

首付抵押貸款只有在民眾出售房屋或再融資時才需要償還。然而，房地產市場不總是上漲，如果房屋價格持續下降，將導致民眾積欠的金額遠高於房價，屆時民眾因為財務困境出售房屋時，恐無法償還「零首付抵押貸款」，而陷入違約的風險。

恐重演金融風暴

波士頓法學院教授麥考伊表示，上述狀況就是2008年次貸危機發生的問題，以前發生過，現在仍有可能再度發生。聖約瑟夫大學助理教授亞當斯指出，「次貸危機的教訓之一就是，借貸變得太過容易，且沒有對借款人帶來任何好處」。

然而，提供最大的抵押貸款機構之一「UWM」策略長埃蘭札克指出，提出這些說法的人對產業現狀都缺乏理解，現在借款人需要遵守嚴格的承保規定，且貸款標準自金融危機後也大幅提高。

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