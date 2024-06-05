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分析超新星爆炸成因 AI助揭開宇宙謎團

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
宇宙的超新星爆炸會釋放重元素，過程中發生的交互作用將由AI來解答。AI示意圖。路透社
宇宙的超新星爆炸會釋放重元素，過程中發生的交互作用將由AI來解答。AI示意圖。路透社

宇宙的超新星爆炸會釋放重元素，過程中發生的交互作用將由AI來解答！華威大學科學團隊透過機器學習的應用，將更精準、更迅速製造出超新星模型，並從模擬爆炸後所留下的獨特記號中，以確定超新星的元素及爆炸成因。未來，科學團隊將擴大到不同種類的爆炸和超新星，揭開更多宇宙爆炸的謎團。

宇宙中的許多恆星最終都會以白矮星（一種緻密度恆星）的形式結束生命，其中，一些白矮星最終會爆炸成超新星，並產生充滿能量的重元素，最終被釋放回宇宙，這過程稱為「超新星爆炸」。然而，天文學家仍在研究其發生原因。

AI模擬超新星爆炸

BBC》報導，華威大學科學團隊利用AI研究宇宙中的超新星，其透過機器學習方式模擬超新星的爆炸過程，並將鈣和鐵等元素進行釋放，以協助天文學家更了解超新星爆炸的原因。

該研究主要作者馬吉博士表示，目前創建一個模型需要90分鐘的時間，但AI將能夠在一秒之內產生數千個模型，而機器學習的進步將創造更多種類的爆炸和超新星。

他指出，超新星的光譜中擁有不同波長的光強度，來自於超新星所產生的元素，而該元素與不同波長的光進行相互作用，最終在光譜上留下獨特的記號。因此，光譜上的記號可以幫助確定超新星中的元素，並提供有關超新星如何爆炸的更多細節。

機器學習的應用

Science X》報導，AI除了加快超新星的分析過程，也將提高研究的準確性，並建立與實際爆炸相符的模型。圖爾庫大學基爾斯坦博士指出，該機器學習能夠對超新星進行更詳細的研究，甚至比以往的方法更具一致性。

未來，科學團隊將擴大到更多種類的爆炸和超新星，並連結爆炸元素和宿主星系的特性，而只有透過機器學習的進步，才可能完成如此龐大的計劃。

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AI 宇宙 星系 機器學習 爆炸

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