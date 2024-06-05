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研究：股市投資吸金 全球富豪人數創新高

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
全球富豪人數創新高。示意圖／ingimage
全球富豪人數創新高。示意圖／ingimage

根據今天公布的一項研究，全球富豪人數創新高，他們因為在持續飆升的股市投資而變得更有錢。

法新社報導，根據凱捷管理顧問公司（Capgemini）數據，高淨值人士（HNWI）人數去年成長5.1%，達到2280萬人。高淨值人士的定義是持有至少100萬美元流動資產的人士。

根據年度「世界財富報告」（World WealthReport），他們去年財富總和達到86.8兆美元，比前一年增長4.7%。

高淨值人士人數和他們的財富總和，創下凱捷自1997年展開年度研究以來的最高水準。

隨著股市飆升，他們的身家也水漲船高。以科技股為主的紐約那斯達克指數去年飆升43%；標準普爾500指數則上漲24%。

法國巴黎CAC 40指數上漲16%；德國法蘭克福DAX指數則漲20%。

報告說，2022年是總體經濟不確定性和地緣政治緊張的一年，高淨值人士人數及其財富均縮水3%以上。

當時隨著股市下跌，他們的財富縮水幅度達到10年來最大。

報告說：「然而，2023年經濟成長且主要投資領域景氣好轉，有助扭轉頹勢。」

「儘管利率持續存在不確定性，債券收益率不斷上升，但在生成式人工智慧（AI）熱潮及其對經濟潛在影響的帶動下，股市跟著科技市場一起飆升。」

全球貧富不均日益嚴重，有關讓富人繳納公平份額稅款的辯論再起。

巴西和法國已向20國集團（G20）其他國家施壓，要求對世上最富裕的一群人設定全球最低稅率制度。

指數 財富

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