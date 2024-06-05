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日本實質薪資連25個月減 加薪仍趕不上物價上漲

中央社／ 東京5日綜合外電報導

日本反映物價變動的平均每位勞工實質薪資，已連續25個月呈現負成長，創1991年以來最長連續減少紀錄，可以看出日本目前的狀況仍是薪資成長追不上物價上漲速度。

日本TBS電視台報導，日本政府厚生勞動省表示，加總基本薪資、加班費及獎金等的每位勞工每月薪資，在今年4月平均為29萬6884日圓（約新台幣6萬1700元），較去年同月成長2.1個百分點，連續28個月增加。

不過，如果看反映物價波動的實質薪資，今年4月較去年同月減少0.7個百分點，連續25個月減少，創有可供比較統計數字的1991年以來最長連續減少紀錄，可以看出日本目前的狀況仍是薪資調漲追不上物價上漲。

至於實質薪資的跌幅，則較今年3月好轉1.4個百分點。

共同社中文網報導，受到今年春季勞資談判（春鬥）時以大企業為中心相繼給出調薪答覆的影響，4月實質薪資較3月時的減少2.1%呈現改善。不過在歷史性日圓貶值的背景下，物價長期上漲，今後食品等漲價趨勢預計仍將持續，實質薪資轉為正成長的時期目前難以預測。

加班費 日本 薪資

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