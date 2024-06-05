籌資拚轉型 英特爾以110億美元賣愛爾蘭晶圓廠49％股權

英特爾（Intel）同意以110億美元，把在愛爾蘭一座晶片廠的部分股權出售給阿波羅全球管理公司，藉此為英特爾的大幅擴張工廠布建取得更多外部資金。

英特爾周二（4 日）發布新聞稿，根據交易條款，阿波羅全球管理（Apollo Global Management）將取得到英特爾這座Fab 34晶圓廠的49%股權。彭博資訊指出，這是英特爾第二個引資方案，目的在減輕公司已經很沈重的財務負擔。

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）為讓英特爾重返半導體產業巔峰，正推動雄心萬丈且昂貴的計畫。他大舉投資，幫助受困的產品線重生，同時也在全球各地的工廠投入資金，寄望重振英特爾的製造，並吸引代工客戶。

英特爾曾經是半導體業最有錢的公司，如今被迫要尋求外部資金來執行這些計畫。

英特爾說，這項股權交易，「凸顯出英特爾持續推進轉型策略。公司不斷創造財務靈活性，並加速轉型進度，行動包括投資全球製造業務，同時保持資產負債表強健」。

英特爾表示，交易標的Fab 34愛爾蘭廠，位於都柏林 Leixlip 附近，工廠建設大部分已經完工。交易預定於今年第2季完成，取得的資金會運用到其他業務。Fab 34廠將採用Intel 4和Intel 3製程技術。

英特爾前一個導入外部資金案，是2022年宣布Brookfield Infrastructure Partners同意注資150億美元，協助在美國亞利桑那州的廠區建設。

英特爾股價周二（4日）收盤下跌0.86%報30.03美元，今年已跌40%，是費城半導體指數中表現最差的成分股。