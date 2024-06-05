台積電熊本廠引爆搶人大戰！起薪高3成 在地企業苦「錄取10只來5」

台積電進駐日本九州熊本縣菊陽町，第一工廠在2月24正式開幕，帶來巨大的經濟效果。除了半導體產業本身之外，包括不動產、服務業、運輸業等各行業，都受到許多影響。甚至還因為台積電待遇較好，吸引走在地大量人才，讓其他企業叫苦連天。

根據日本媒體「日刊現代」報導，九州金融集團（九州フィナンシャルグループ）試算，台積電降臨熊本，有望在2022年到2031年期間，為當地帶來6兆8500億日圓（約相當於新台幣1兆4257億元）的經濟效應，也能帶動九州、沖繩、山口地區的相關半導體設備投資，帶來經濟效果。

台積電促進當地經濟的同時，也讓在地的人才競爭白熱化。熊本縣商工會議所表示，台積電錄取的大學新進員工，起薪就有28萬日圓（約相當於新台幣5.8萬元），比在地企業高出三成。而原本當地就有人手不足的情形，如今台積電再加入搶人大戰，各企業缺人狀況恐怕會更嚴重。

東京商工Research熊本分部也表示，現在一般在地企業錄取10位新人，最後可能只剩下5人報到。在人手不足之下，許多企業只能調漲薪資，以及增加派遣和約聘顧員工。甚至不只是熊本，連鄰近的鹿兒島縣，人才都開始被台積電吸走，帶來相當大的衝擊。