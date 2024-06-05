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黃仁勳快要躋身全球前十大富豪 跟第九名巴菲特只差331億美元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

輝達（Nvidia）股價4日持續創新高，延續在5月下旬突破1,000美元後的強勁氣勢。執行長黃仁勳的身價也繼續膨脹，在彭博億萬富豪排行榜又前進了一名，躋身全球第13大富豪。

挾著生成式AI題材猛烈氣勢，輝達股價4日收盤上漲1.25%至每股1,164.37美元，再創新高紀錄。根據彭博資訊的數據，輝達股價今年迄今累計漲幅已達135%。

輝達的公司市值也膨脹至2.86兆美元，在全美排行第三，緊追第二名的蘋果公司和第一名的微軟。微軟目前市值為3.09兆美元、蘋果則為2.98兆美元。

依據彭博億萬富豪排行榜，黃仁勳的財富淨值在一天增加了12億美元，達到1,022億美元（新台幣約3.3兆元），在排行前進到第13名。若是輝達股價繼續上衝，黃仁勳在富豪排行榜的名次可望進一步超越戴爾創辦人麥可·戴爾（Michael Dell）、印度首富安巴尼（Mukesh Ambani），並且向前十大富豪排名挺進。

目前排名第10的富豪是甲骨文創辦人及董事長艾里森（Larry Ellison），第9名則是「股神」巴菲特。黃仁勳現在與巴菲特的財富淨值差距，大約是331億美元，巴菲特目前身價為1,353億美元。

台幣 巴菲特 財富

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