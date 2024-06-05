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比特幣又飆破7萬美元 距離創新高只剩5％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
比特幣今天亞洲早盤再度站上7萬美元。 路透
比特幣今天亞洲早盤再度站上7萬美元。 路透

比特幣再度飆至7萬美元之上，這是連續第五個交易日上漲，顯示市場對於美國聯準會今年降息愈來愈有信心。

連五漲是近三個月來比特幣的最長連漲，今天盤中報70,500美元，距離3月中旬的史上最高價73,798美元，只差大約5%。

交易員現在押注美國聯準會（Fed）最快會在11月降息的機會提高，因為最新的經濟數據顯示美國的通膨趨於溫和，就業市場減弱。一部分美國公債殖利率出現今年最大的雙日下跌。寬鬆的金融條件對加密幣這些投機性的資產，可能會有幫助。

Fundstart Global Advisors數位資產策略副總裁Tom Couture說，加密資產正在針對利率下跌做正向反應。

包括乙太幣在內的五大加密幣過去24小時價格也都上揚。

比特幣前幾天一直突破不了7萬美元關卡，不過樂觀的投資人認為，美國比特幣ETF的資金流入，再加上華府規範加密幣的法令架構推動進度，都有利比特幣表現。

至於短期技術指標，比特幣與那斯達克100指數的30天相關性現在達到2023年初以來最高，這代表美國科技股再往上攻時，比特幣也可能會跟著走高。

比特幣多頭、Galaxy Digital創辦人兼執行長諾沃格拉茲（Michael Novogratz）表示，美國的政治環境如果對數位資產更有利，有望推升比特幣今年底以前漲至創紀錄的10萬美元，甚至更高。

比特幣 美國 資產

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