黃仁勳一句話讓三星今天大漲 都跟HBM晶片有關

南韓三星電子的股價今（5）日早盤因為輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的談話，大漲3.6%。黃仁勳周二在台北電腦展上對媒體表示，輝達正在進行三星的高頻寬記憶體（ HBM）晶片認證程序，澄清沒有未能通過驗證測試這回事。

三星股價在今早翻紅之前，今年以來的跌幅約4%。

黃仁勳說，輝達正在檢驗三星和美光所提供的HBM晶片。三星的HBM晶片需要先通過輝達的認證才能與南韓同業SK海力士競爭。SK海力士早已因已開始向輝達供應HBM3以及更先進的HBM3e晶片，股價一直往上攻。SK海力士今天早盤股價再漲2.3%。

三星在HBM市場落後給規模比自己小的對手SK海力士。HBM晶片正在爆炸性的成長，因為這類晶片用於訓練諸如ChatGPT等人工智慧（AI）模型。

黃仁勳回答記者的提問時強調，三星對於任何的品質測試，還沒有失敗；三星的產品需要更多一點的工程。他說：「我希望昨天（指3日）以前完成這些工程，但還沒做好，我們需要有耐心。」

路透日前報導，三星的HBM晶片苦於解決散熱與功耗問題，三星這顆晶片是設計用來於輝達的AI加速器協同作業。黃仁勳否認，表示沒有這樣的事。

投資人一直關切三星如何回應SK海力士的競爭。SK海力士最近財報顯示，公司營收出現至少2010年以來最快速成長。

彭博資訊分析，由於SK海力士的HBM晶片產能幾乎已經滿載到明年，若能另有個穩健的供應商，對輝達是個好處。三星說，它的最新HBM產品也就是8層的HBM3E已經開始量產，12層的版本第2季也可量產。三星估計今年的HBM供應量可較去年增加至少兩倍。