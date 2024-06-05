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市場觀望AI效應 IDC：今年全球PC銷售量僅估持平

中央社／ 台北5日電
產業研究機構IDC最新預估2024年全球PC銷售量約2.602億台，與去年相比幾乎持平，遜於原先外界普遍預期今年PC市場將重拾成長。聯合報系資料照
產業研究機構IDC最新預估2024年全球PC銷售量約2.602億台，與去年相比幾乎持平，遜於原先外界普遍預期今年PC市場將重拾成長。聯合報系資料照

AI效應來不及發酵，加上大陸電腦市場疲軟，產業研究機構IDC最新預估2024年全球PC銷售量約2.602億台，與去年相比幾乎持平，遜於原先外界普遍預期今年PC市場將重拾成長。

去年上半年PC市場面臨疫後庫存調整，但去年中庫存整理就告一段落，加上微軟將終止支援Windows 10作業系統，企業汰換疫情初期購買的電腦設備，加上全新的AI PC助陣刺激，原本市場普遍看好今年PC市場將重返正成長軌道。

不過IDC認為，從長遠看，AI PC對於電腦市場的影響，比較大的效果是帶動平均售價（ASP）提升。IDC全球行動裝置追蹤研究經理烏布拉尼（JiteshUbrani）認為，由於缺乏商業和企業用戶的使用案例，現在大家對於AI邊緣運算裝置的熱切期望有點沒有根據。

IDC認為，最終，AI將在PC上無所不在，預估今年AI PC之於整體PC市場滲透率約2成，到2028年比例將提升至近2/3。

PC業者則分析，依照微軟的定義，電腦的NPU算力至少要達40 TOPS以上，才能稱為真正的AI PC，現在第1波由高通（Qualcomm）打頭陣，先推出晶片，但高通畢竟是ARM base，不是PC市場主流的X86架構，真正X86架構的AI PC，包括英特爾（Intel）和超微（AMD）可能都要等到今年第3季後半段才能推出晶片，在此之前，市場陷入觀望效應，恐拖累今年整體PC出貨。

另外IDC保守預估今年PC市場出貨持平的最大理由，在於大陸PC市場持續疲軟。IDC指出，大陸當地的電腦庫存依舊在高位，拖累全球整體電腦市場表現。如果不計大陸，今年全球PC出貨量可望年增2.6%，而且IDC預估大陸PC市場要到2025年下半年才會復甦。

X 庫存 疫情

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