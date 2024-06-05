路透：陸AI晶片公司為取得台積電生產 設計降規版GPU產品

路透引述四名知情人士報導，一些中國大陸AI晶片公司正在設計性能較低的處理器，以便在面臨美國制裁措施的情況下，還能獲得台積電的生產供應。

美國政府為了阻撓中國軍方在AI和超級運算領域有所突破，已對包括輝達（Nvidia）在內供應的高度精密處理器和晶片製造設備實施一系列出口管控措施。這些限制措施也阻礙台積電等海外晶片製造商為陸企進行生產，因為後者採用美國的晶片製造工具。

消息人士說，在去年10月實施的最近期一波美國出口管控，暴露出中國大陸先進晶片產能的有限性，而且大陸IC設計公司很仰賴台積電進行生產。

兩位消息人士透露，中國兩家頂尖的AI晶片公司沐曦集成電路（MetaX）和燧原科技（Enflame）在2023年底向台積電提交降規的晶片設計，以符合美方限制規定。這兩家企業先前在行銷時，都號稱他們的產品能媲美Nvidia的繪圖處理器（GPU）。

他們說，總部位於上海的沐曦已經開發出名為C280的降規產品，而且該公司最先進的GPU「C500」今年稍早已在中國賣光庫存。

沐曦沒有回應路透的置評請求。該公司是超微（AMD）前主管在2020年成立。

燧原科技同樣沒有回應置評請求，這家公司總部同樣位於上海，成立於2018年，金主包括騰訊，去年籌得27億美元資金。

台積電不願對個別客戶置評，僅表示公司會與客戶確保遵守與其營運相關的司法轄區規則。

沐曦和燧原科技都被稱為「小巨人」，即在關鍵領域擁有潛力、被中國當局選中的新創企業，有資格獲得國家支持。沐曦上月獲得政府資金，原因是一項開發國產高級AI訓練晶片的計畫，以及在中國各地的多座研發與晶圓廠計畫；燧原科技則向國營企業銷售晶片，並且與多個地方政府合作計畫。

Nvidia執行長黃仁勳去年12月估計，除了華為外，中國有大約50家AI晶片新創公司正尋求與Nvidia競爭。

然而，其中一些AI晶片公司直接受到美國出口限制，沒辦法尋找海外晶圓代工業者，這讓他們陷入了更大的生產困境。

兩位消息人士說，雖然中國估計有44座晶圓代工廠，但只有中芯國際有能力量產高度先進的GPU。直到近期，中芯的這一塊產能都全部保留給華為公司。中芯和華為對此都不願置評。

路透報導說，四位消息人士中有三人表示，中芯今年同意將有限的產量分配給已經被華盛頓直接制裁、同時無法取得海外生產的中國AI晶片企業。其中一家企業是國營支持的AI晶片公司寒武紀。消息人士說，從2022年底，美國因擔心寒武紀可能把AI晶片技術供應給中國軍方而實施限制措施後，該公司一直面臨困境。寒武紀沒有回應置評請求。

在回應美國制裁措施時，中國指責華盛頓泛化國家安全概念，並利用國家力量擴大對陸企的壓制。