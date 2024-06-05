馬斯克估今年特斯拉將花40億美元買NVIDIA硬體設備

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克周二（4日）在社群平台X上推文表示，今年特斯拉可能將花費30億至40億美元採購輝達（NVIDIA）硬體，全年總體人工智慧資本支出估達100億美元，經費大約一半會由是內部支出。

馬斯克寫道：「對於建構AI訓練的超級叢集，輝達的硬體約占成本的三分之二。」

馬斯克在周二發出的一系列推文中，也解釋特斯拉採購的晶片為何轉送到馬斯克其他公司，像是社群平台X、新創事業xAI。因為同日稍早，美國財經媒體CNBC根據輝達內部電郵報導，馬斯克把特斯拉訂講的1.2萬顆H100 GPU轉給X使用。

他說：「特斯拉沒有地方可以送進輝達的晶片並讓晶片運轉，所以先放在倉庫裡。德州超級工廠的南側擴廠已接近完成，將會在那裡裝設5萬顆H100供全自駕訓練之用。」

CNBC的報導主要引用兩份輝達內部文件，一是去年12月的一個備忘錄，其中提到馬斯克讓X轉用晶片。另一份文件是今年4月下旬的一封電子郵件，郵件中輝達員工說，馬斯克在特斯拉第1季財報說明會上，以及個人在X上的發言論，與特斯拉對輝達的訂單指示不符。

馬斯克在4月23日的特斯拉財報說明會表示，特斯拉約有3.5萬顆H100處理器正在運行，他預期到年底時，將有約8.5顆H100處於工作狀態。接著，馬斯克又在4月28日的X推文裡說，特斯拉今年將在AI投入約100億美元。

馬斯克周二發出的其中一則推文提到，輝達並沒有辦法光以訂單來追蹤特斯拉今年在AI方面的全部開支，表示大約一半的AI支出將用於內部。

更開拓自動駕駛技術，特斯拉準備架設自己的超級電腦。特斯拉另也為所有車輛採購感測器，無論消費者是否支付額外費用使用更先進的輔助駕駛系統。

馬斯克說：「我目前對特斯拉今年採購輝達產品總金額的最佳猜測為30億至40億美元。」

周二盤中傳來CNBC前述報導後，特斯拉股價回吐漲幅，一度下跌1.3%。收盤跌幅縮至0.86%報174.77美元。特斯拉股價今年已下跌約30%。

馬斯克的巨額薪酬案股東投票結果，將在下周揭曉。薪酬案約定給予馬斯克價值數百億美元的股票期權選擇權，提高他在特斯拉的持股。馬斯克曾在今年1月威脅，如果沒有給他25%的投票股權的話，他寧願在特斯拉之外其他地方，開發AI產品。