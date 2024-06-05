TikTok遭駭客入侵！芭黎絲希爾頓、CNN等知名帳號皆遭攻擊

路透等多家外電報導，美國部分名人及企業的TikTok帳號受到網絡攻擊，包括希爾頓集團繼承人芭黎絲希爾頓（Paris Hilton）及美國有線電視新聞網（CNN）等。

富比世報導，此次惡意攻擊似乎透過TikTok的私訊（DM）傳播惡意軟體，並採「零時差攻擊」手法，針對尚未修補的漏洞進行攻擊。駭客目標尚不明確，受影響帳戶都未開始發布內容。

Semafor報導，CNN的帳號上周也被駭客入侵，帳號被迫關閉數天。CNN表示，正與TikTok在後端合作採取更多措施，以確保該帳號在未來幾天，包括美國總統大選期間的安全。

TikTok未證實有哪些名人帳號遭到駭客入侵，也未提供有關駭客性質或因應手段等細節，僅說已採取措施阻止攻擊並防止今後再次發生。稱正直接與受影響帳戶所有人合作，以便在必要時恢復訪問權限。