原油、黃金雙雙跌1％ 布蘭特油價下探至四個月低點

國際油價周二（4日）下跌超過1美元，價格跌至約四個月來最低，在全球市場需求已經顯示出疲軟跡象之際，石油輸出國組織（OPEC+）決定在今年稍晚增加供應，令市場更加悲觀；黃金下跌1%，因技術性賣盤加劇。

油價跌1% 觸及四個月低點

布蘭特原油8月期貨周一觸及四個月低位，今日延續跌勢，下挫0.84美元，跌幅1.07%，結算價報每桶77.52美元。布蘭特原油周一下跌逾3%，自2月7日以來首次收於80美元以下。

西德州原油7月期貨收跌0.97美元，跌幅1.31%，報73.25 美元，延續周一的3.6%跌勢，收於四個月低點附近。依賴趨勢追蹤演算法的大宗商品交易顧問（CTA）加劇了拋售壓力。儘管如此，油價盤中一度下跌2.3%之後，跌幅收斂。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示：「西德州原油上午觸及超賣水準，相對強弱指標跌破30，因此可能會有一些喘息空間」，「其次，今日裂解價差和即期價差走強，有利於現貨市場指標，通常會使原油擺脫被拋售的狀態。」

OPEC＋周日同意將大部分減產措施延長至2025年底，但為八個成員國從10月起逐步解除自願減產留下空間。

Price Futures Group的Phil Flynn表示：「我的基本判斷是，市場對OPEC的決定反應過度。」

在交易商已經對高利率阻礙全球經濟活動感到緊張之際，計劃於10月逐步解除減產更加劇了市場對供應過剩的擔憂。美國、中國和歐洲等主要經濟體不斷發出的黯淡訊號暗示，在今年年底前，石油需求可能不會像人們希望的那樣健康。

美元回穩拖累金價下挫

黃金價格周二下跌超過1%，原因是美元在本周稍晚美國就業數據公布前趨於穩定，該數據可能為美國聯準會利率策略定下基調。

現貨金價4日收盤下跌1.01%，至每英兩2,327.01美元；美國黃金期貨收低0.9%，報每英兩2,347.4美元。

在美國公布疲軟的製造業數據之後，黃金上一交易日尾盤反彈，周二走勢又逆轉。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek說：「這可能是對美元的一點反應，也有獲利回吐的因素。」

他說，儘管市場對美國的降息預期提升，但金價卻走跌，「我認為，市場終於意識到聯準會可能遲遲不會降息。而要推動金價走低，所需的就是動能減弱以及技術面的阻力。」

白銀大跌3.8%，報每英兩29.59美元；白金下跌1.6%，報每英兩995.50美元；鈀金下跌0.1%，報每英兩916.50美元。