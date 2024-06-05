獲美FAA放行！SpaceX星艦火箭預計6日第4度試射

美國太空探索科技公司@@@SpaceX@@@的「星艦」（Starship）火箭系統4日獲得美國聯邦航空總署（FAA）的試射許可，預計美東時間6日進行第4次試射。

SpaceX指出，預計美東時間6日上午8時點火升空，在升空前30分鐘，將會透過X平台進行網路直播。

FAA於4日批准SpaceX的試射計畫，稱該公司「滿足了本次測試飛行的所有安全和其他許可要求」。

星艦的每次試飛都有不同目標，且每次目標都是建立在上一次飛行中獲得的經驗和里程碑上。SpaceX網站描述此次任務的重點是從「進入軌道飛行，增加到火箭成功返回，取得重複使用的能力。超重型火箭將在墨西哥灣進行著陸燃燒、軟濺落，星艦則是可控的返回地球。」若本次試飛成功，星艦預計降落印度洋。

星艦的第3次試射初步成功，星艦火箭完成分離，但星艦重返大氣層準備降落印度洋時以爆炸告終。星艦的終極目標是將人類送上火星。