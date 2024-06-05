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日圓匯率升至三周高點、歐元兌美元走貶 預料ECB降息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元兌歐元走升、但兌日圓走貶。隨著美國職位空缺和勞動力流動（JOLTS）調查報告顯示，美國4月職位空缺降至三年來最低，降幅超過預期，美元兌一籃子貨幣的升幅收斂，美元兌日圓的跌幅擴大。

美元指數小幅上揚0.01%至104.15。

美元兌日圓4日收盤貶值0.77%，報154.88日圓，盤中一度貶值0.98%，日圓匯率升至三周高點。日本央行官員警告說，他們正在密切關注日圓走勢，彭博新聞的一篇報導表示，日本央行可能很快就會討論減少債券購買的問題。

歐元兌美元貶值0.23%，報1.0879美元。歐洲央行（ECB）將於周四召開會議，外界普遍預計該行將降息。

4月最後一天，美國衡量勞動力需求的職位空缺數為805.9萬個，較3月底減少了29.6萬個，為2021年2月以來的最低。在周五的美國就業報告公布之前，市場參與者將焦點放在JOLTS數據上，預計周五的報告將顯示5月新增就業數18.5萬個，高於4月份的17.5萬個。

Moneycorp北美結構主管Eugene Epstein說：「我認為現在的數據基本上是周五就業報告和下周聯準會會議等重要事件前的噪音。當然，JOLTS數據相當疲軟。這對聯準會來說仍然是個好消息。」

加拿大央行將於周三召開會議，投資人認為加拿大央行屆時自2020年3月以來首次下調指標利率的可能性約為80%。美元兌加幣紐約尾盤升值0.4%，報1.3682加幣。

另一方面，道明證券外匯和宏觀策略師Alex Loo表示，由於印度盧比和墨西哥披索在最近的大選結果公布後於周一下跌，投資者也可能會平倉套利交易，進而導致日圓和瑞士法郎上漲。

在套利交易中，投資者借入日圓或瑞郎等低收益貨幣，以購買新興市場貨幣等高收益貨幣。

墨西哥披索兌美元當天仍然下跌，但跌幅沒有周一那麼大，周一跌幅超過4%。美元兌披索尾盤上漲1.1%，報17.857披索。

印度盧比兌美元也下跌，美元尾盤報83.524盧比，漲幅0.5%，因印度總理莫迪領導的聯盟在失去絕對多數票後的表現讓市場一頭霧水。

在英國，英鎊創下3月中以來最高的1.2818美元，隨後回落至1.2777美元，跌幅為0.3%。

美元兌瑞郎也跌至3月以來的最低點0.8884瑞郎，尾盤下跌0.7%，報0.8898瑞郎。數據顯示，5月瑞士通膨率年比持穩在1.4%。

日本央行 美國 貨幣

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