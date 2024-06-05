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費半收黑 台積電ADR跌逾1% 日月光挫2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周二（4 日）大多下跌，隨著費半指數收黑，台積電ADR下跌1.6%至每股152.47美元，換算並折合台幣後為每股988.01元，較台北交易股票溢價率為17.76%。日月光ADR重挫2.45%。

道瓊工業指數4日收盤上漲140.26點，漲幅0.36%，報38,711.29點；標普500指數上漲7.94點，漲幅0.15%，報5,291.34點；那斯達克指數上漲28.38點，漲幅0.17%，報16,857.05點。

費城半導體指數下跌0.7%，收5,116.26點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 173.83 -2.45 159.50 8.98

中華電 CHT 127.95 +0.64 127.00 0.75

台積電 TSM 988.01 -1.60 839.00 17.76

聯電 UMC 53.33 -3.18 54.30 -1.79

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 台股

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