費半收黑 台積電ADR跌逾1% 日月光挫2%
台股ADR周二（4 日）大多下跌，隨著費半指數收黑，台積電ADR下跌1.6%至每股152.47美元，換算並折合台幣後為每股988.01元，較台北交易股票溢價率為17.76%。日月光ADR重挫2.45%。
道瓊工業指數4日收盤上漲140.26點，漲幅0.36%，報38,711.29點；標普500指數上漲7.94點，漲幅0.15%，報5,291.34點；那斯達克指數上漲28.38點，漲幅0.17%，報16,857.05點。
費城半導體指數下跌0.7%，收5,116.26點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 173.83 -2.45 159.50 8.98
中華電 CHT 127.95 +0.64 127.00 0.75
台積電 TSM 988.01 -1.60 839.00 17.76
聯電 UMC 53.33 -3.18 54.30 -1.79
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言