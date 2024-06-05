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美股小漲作收 Nvidia再創新高 降息預期帶動地產股上揚

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美國股市周二（4日）小幅收高，因就業市場數據不如預期，有降溫跡象，強化市場押注聯準會今年有機會降息的預期。

道瓊工業指數4日收盤上漲140.26點，漲幅0.36%，報38,711.29點；標普500指數上漲7.94點，漲幅0.15%，報5,291.34點；那斯達克指數上漲28.38點，漲幅0.17%，報16,857.05點。

費城半導體指數下跌0.7%，收5,116.26點。

周二稍早的數據顯示，美國4月職位空缺數降至三年多來的最低水準，顯示就業市場的吃緊程度有所緩解，有助聯準會今年邁向降息。報告公布後，美國公債殖利率下滑。

華爾街主要股市收復稍早失地後上漲。房地產和主要消費品類股漲幅最大，材料和能源類股跌幅最大。

近期一連串報告顯示美國經濟成長降溫，周二的勞動力市場數據是最新一份。周一的數據顯示，5月美國製造業活動連續第二個月放緩。

Sierra Mutual Funds首席投資官James St表示「本周到目前為止，我們看到數據一直相對疲軟，從製造業採購經理人指數（PMI）開始到今天的職位空缺。」

St.Aubin補充說：「這對債券市場的漲勢有幫助作用；但對股票市場來說，這是一把雙刃劍，因為他們在期待宣布降息，隨著數據疲軟，降息的可能性在上升。」

芝商所的FedWatch工具顯示，市場預期9月降息的可能性約為65%，上周的預期為不到50%。備受關注的5月非農就業數據將於周五公布。

包括亞馬遜、Alphabet、Nvidia（輝達）和微軟在內的科技巨頭收高，稍早曾一度下跌。Nvidia股價收漲1.25%，報每股1,164.37美元，再創新高。

隨著油價觸及2月份以來最低，石油巨頭埃克森美孚和雪佛龍分別下跌1.6%和0.8%，需求擔憂給原油價格造成拖累。

Axos Financial下跌，此前興登堡研究（Hindenburg Research）揭露持有對Axos Financial的空頭部位。

派拉蒙全球（Paramount Global）下跌4.4%，此前該集團表示正在為其Paramount+串流媒體服務探索策略選項或合資企業。

慧與（HPE）盤後漲逾10%，因財報高於分析師預期，受惠於於伺服器銷售大增。

指數 油價 美國 聯準會

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